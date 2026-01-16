La Sociedad Antioqueña de Ingenieros celebró la aprobación de recursos para el Ferrocarril

Medellín

La SAI, Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos, celebró la posibilidad de reactivar el Ferrocarril de Antioquia e indicó que será una gran oportunidad para tener un nuevo desarrollo a partir de una visión técnica y estructurada.

Desde esta organización, explicaron que “en nuestro rol de cuerpo consultivo del departamento, recibimos con satisfacción y sentido de responsabilidad la decisión de la Asamblea de Antioquia de aprobar los recursos que permitirán avanzar en la reactivación del sistema férreo en el departamento”.

Estas afirmación se dan luego de lograr en la Asamblea Departamental la aprobación de vigencias futuras extraordinarias por un valor de $1,7 billones de pesos, recursos que le servirán a la Gobernación de Antioquia para impulsar la reactivación del denominado Sistema Férreo Multipropósito de Antioquia.

¿Cómo será la fase inicial?

De esta manera, queda habilitado financieramente para avanzar en su fase inicial, que en su primer tramo tendrá obras entre Bello y Barbosa, de 29,8 kilómetros de vía sencilla, allí se logrará la Línea A del Metro de Medellín y estaciones en municipios del norte del Valle de Aburrá.

Para la SAI, este anuncio representa una señal de confianza en la infraestructura como motor de desarrollo y “reafirma una vocación histórica de Antioquia por pensar su territorio con visión de largo plazo”.

Sistema Férreo Multipropósito de Antioquia

Este sistema une el transporte de pasajeros, carga y manejo de residuos, buscando que se consolide este corredor multimodal, conectando en un comienzo a todo el Valle de Aburrá y posteriormente con el Magdalena Medio en el municipio de Puerto Berrío.

Se busca que este sistema fortalezca la integración regional, competitividad logística y el desarrollo del territorio.

En un comunicado, la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos, expresó que “para nuestro gremio de ingenieros y arquitectos este avance genera un orgullo reflexivo, pues abre la puerta a debates técnicos necesarios sobre planeación y ordenamiento del territorio”.

Convocaron a las autoridades, a los tomadores de decisiones, a la academia y también a los sectores productivos, para que cuenten con el gremio como aliado profesional que puede aportar análisis y criterio independiente, que contribuya a este proceso. ¿Qué dice la gobernación?

El secretario de Infraestructura de Antioquia, Luis Horacio Gallón Arango, celebró la aprobación de las vigencias futuras para avanzar en la ejecución de este proyecto del departamento y de esa manera poder lograr la expansión hacia el Magdalena Medio, con la posibilidad de integrarlo a la red férrea nacional.

Actualmente, está en estructuración la segunda etapa del proyecto que ampliará la línea férrea desde Barbosa hasta Puerto Berrío para la movilización de pasajeros y carga.

Todo el proyecto pretende conectarse a la red férrea nacional en futuras fases de este proyecto.