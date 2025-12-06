Gobernación pide $1,69 billones en vigencias futuras para reactivar el Ferrocarril de Antioquia

Antioquia

La Gobernación de Antioquia radicó ante la Asamblea Departamental la solicitud de vigencias futuras extraordinarias por $1,69 billones para impulsar la reactivación del Sistema Férreo Multipropósito de Antioquia.

El proyecto busca desarrollar un corredor ferroviario para pasajeros, carga y manejo de residuos, conectando el departamento entre Caldas y Puerto Berrío, con el objetivo de avanzar hacia un territorio más conectado, sostenible y competitivo.

Marcela Holguín, gerente de la Promotora Ferrocarril de Antioquia, destacó el impacto regional de la iniciativa: “Radicamos el proyecto de ordenanza para solicitar las vigencias futuras que nos permitan iniciar las obras del sistema ferroviario. Es un proyecto transformador que conectará el Valle de Aburrá con el Magdalena Medio, llevando desarrollo y equidad a todo el territorio”.

Detalles del proyecto férreo

En su fase inicial, financiada por el departamento, el sistema operará entre Barbosa y la Estación Bello, con 29,8 kilómetros de vía sencilla y seis estaciones, una de ellas integrada a la Línea A del Metro de Medellín.

La segunda etapa, actualmente en estructuración, ampliará el trazado desde Barbosa hasta Puerto Berrío, consolidando un corredor multimodal para pasajeros y carga.

Para definir el monto solicitado, la Gobernación realizó simulaciones de mediano y largo plazo que permitieron establecer el máximo de recursos que el departamento puede comprometer sin afectar su sostenibilidad financiera ni sus obligaciones de inversión.

El valor identificado servirá como base para definir el aporte público dentro del modelo de concesión bajo el cual se ejecutará el sistema férreo.

La Asamblea Departamental anunciará en los próximos días el cronograma para el estudio del proyecto de ordenanza, con el que el departamento de Antioquia busca avanzar hacia la consolidación de un corredor ferroviario multimodal y multipropósito que conecte el Valle de Aburrá con el Magdalena Medio.