Asamblea de Antioquia aprueba vigencias futuras por $1,7 billones para reactivar el Ferrocarril

Antioquia

La Asamblea Departamental de Antioquia aprobó vigencias futuras extraordinarias por cerca de $1,7 billones, recursos con los que la Gobernación busca impulsar la reactivación del Sistema Férreo Multipropósito de Antioquia, una de las apuestas estratégicas de infraestructura del departamento.

Con esta decisión, el proyecto ferroviario queda habilitado financieramente para avanzar en su fase inicial, que contempla la construcción del tramo Bello–Barbosa, de 29,8 kilómetros de vía sencilla, con integración a la Línea A del Metro de Medellín y estaciones en municipios del norte del Valle de Aburrá.

Estructura del proyecto ferroviario

El sistema férreo está diseñado para el transporte de pasajeros, carga y manejo de residuos, y busca consolidar un corredor multimodal que conecte el departamento desde Caldas hasta Puerto Berrío, fortaleciendo la integración regional, la competitividad logística y el desarrollo territorial.

Marcela Holguín, gerente de la Promotora Ferrocarril de Antioquia, destacó que la aprobación de las vigencias futuras representa un paso clave para la materialización del proyecto. l

“Es una iniciativa transformadora que permitirá conectar el Valle de Aburrá con el Magdalena Medio, llevando desarrollo, equidad y sostenibilidad a todo el territorio”, señaló.

La segunda etapa del sistema férreo, actualmente en estructuración, ampliará el trazado desde Barbosa hasta Puerto Berrío, consolidando un corredor estratégico para la movilización de pasajeros y carga, y sentando las bases para una futura conexión con la red férrea nacional.

Proyecciones de la Gobernación de Antioquia

Según la Gobernación, el monto aprobado se definió a partir de simulaciones financieras de mediano y largo plazo, con el fin de garantizar que el compromiso de recursos no afecte la sostenibilidad fiscal del departamento.

Estos recursos servirán como base para estructurar el modelo de concesión bajo el cual se ejecutará el proyecto.

Con la aprobación de la Asamblea, Antioquia avanza en la recuperación del modo férreo como eje de desarrollo, sostenibilidad e integración regional.