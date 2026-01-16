Por precaución, en Itagüí cierran el puente La Limona que conecta con San Antonio de Prado

Itagüí - Antioquia

Este jueves se reportó el daño de un tubo de alcantarillado en los límites entre los municipios de Itagüí y Medellín que afecta la movilidad en esa zona del sur del valle de Aburrá. Esta situación dejó con graves daños al puente La Limona, lo que obligó a las autoridades a cerrar el paso por este lugar como medida de precaución y evitar riesgos para las personas que usan esta vía.

Este puente une al municipio de Itagüí con el corregimiento de San Antonio de Prado por la calle 36. El puente tuvo parte de pérdida parcial de la banca y afectó la estabilidad de la vía.

“Por esta razón, la dirección administrativa de gestión del riesgo y la alcaldía de Itagüí harán un cierre definitivo de toda la calzada del puente por el principio de precaución de la ley quince veintitrés de gestión del riesgo”, manifestó Bernardo Mejía, director administrativo de la Gestión del Riesgo de Itagüí.

Las autoridades están recomendando a la comunidad tomar la vía nueva carrera 64. Esta situación generó un gigantesco trancón en la zona.