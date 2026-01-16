Contraloría asumió investigación fiscal contra secretaria de Talento Humano de Antioquia

Medellín, Antioquia

La Contraloría General de la República asumió poder preferente en dos investigaciones por presunta responsabilidad fiscal que involucran a personas vinculadas al Gobierno de Antioquia, con el argumento de evitar eventuales conflictos de interés en las actuaciones adelantadas a nivel departamental.

Los casos corresponden a Rosa María Acevedo, actual secretaria de Talento Humano de la Gobernación de Antioquia, y a Diana María Montoya, contratista de la Alcaldía de Támesis y esposa del diputado de Antioquia Julio César Restrepo.

Investigación por contrato de bienestar institucional

En el caso de Rosa María Acevedo, la Contraloría investiga un presunto detrimento patrimonial de 342 millones de pesos, derivado de un contrato por cerca de mil millones de pesos suscrito entre la Gobernación de Antioquia y Comfenalco, cuyo objeto era la ejecución de programas, eventos y actividades de bienestar institucional para servidores públicos del departamento.

Actuaciones previas de la Contraloría de Antioquia permitieron establecer que, durante la ejecución del contrato, “durante los meses de abril a septiembre de 2025 se realizaron y pagaron once actividades no contempladas en la propuesta económica”, según el expediente trasladado al ente de control nacional.

La Contraloría General explicó que decidió asumir directamente el proceso debido a la relación funcional y política de la funcionaria con el gobernador Andrés Julián Rendón y con el actual contralor departamental Juan Carlos Herrera, quien ha sido apoderado del mandatario.

“La investigada no es un sujeto procesal aislado, sino que actúa bajo la subordinación funcional y política del Gobernador, haciendo parte integral de su gabinete y de la estructura de la administración central”, señala la resolución firmada por el contralor general Carlos Hernán Rodríguez.

Proceso por contratos en Támesis

De manera paralela, la Contraloría General asumió el proceso de Diana María Montoya, quien enfrenta una investigación por 81,6 millones de pesos relacionados con cuatro contratos suscritos con la Alcaldía de Támesis y con la Empresa de Servicios Públicos del municipio, en el Suroeste antioqueño.

Las actuaciones fiscales se originaron por presuntos vicios de inhabilidad, derivados del vínculo de Montoya con el diputado Julio César Restrepo. Los contratos fueron cuestionados por la posible incompatibilidad legal al momento de su suscripción.

Defensa del diputado Restrepo

El diputado Restrepo aseguró que en el caso de su esposa existe una interpretación errónea y desactualizada de la norma, y negó haber tenido injerencia en la contratación.

“Diana se ganó la asesoría en Támesis, porque Juan Pablo conoce su competencia. De hecho, invito a cualquier persona o a la misma gente que ha hecho estas denuncias en Támesis a que expongan todas las pruebas y hagan las denuncias respectivas, pero con soportes”, afirmó.

La Contraloría General continuará con las actuaciones fiscales en ambos casos, mientras avanza la recolección de pruebas y el análisis sobre la existencia o no de responsabilidad patrimonial frente a los recursos públicos comprometidos.

