Gobernador pedirá a la Asamblea vigencias futuras de 29 años para construir el Tren del Río

Antioquia

En medio de la celebración de los 350 años de Medellín, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, informó la intención de iniciar obras del primer tramo del proyecto Tren del Río, cuyo costo será 2.6 billones de pesos en su primera etapa, que comprende 29 km desde la estación del Metro de Niquía en Bello y hasta el municipio de Barbosa.

“Recursos de los antioqueños que nos devolverá el ferrocarril y el orgullo de avanzar sobre nuestros propios rieles. Este proyecto será posible gracias al apoyo invaluable de la asamblea departamental, a cuyos honorables diputados pediremos la aprobación de vigencias futuras por los próximos 29 años”, explicó el mandatario.

El gobernador manifestó que esta obra completa está proyectada para que una al Valle de Aburrá con el Norte y el Magdalena Medio, pero su primer paso será con el primer tramo, el cual será multipropósito con el transporte de carga, residuos sólidos urbanos y pasajeros.

“29.8 kilómetros en una vía sencilla. Serán seis estaciones, sobre las cuales una de ellas se integrará con la línea del Metro. Este tramo es prioritario y estratégico no solo por su viabilizarían técnica y avance en estudios, sino por su capacidad de extender la cobertura de transporte férreo hacia municipios en expansión urbana”.

Aunque no explicó cuándo radicará la ordenanza, se espera que sea lo más pronto posible para que puedan iniciar esas obras cuanto antes.

Recordemos que este proyecto ya había sido planeado por gobiernos anteriores y que se conoció como el tren de cercanías. Los antiqueños esperan que este proyecto sea una realidad para unir a todo el valle de Aburrá en una vía férrea.