Delantero con paso reciente en la Selección Colombia podría llegar al fútbol brasileño

La pretemporada avanza y se habla de la posible salida de un delantero colombiano que no ha iniciado trabajos con su equipo en Europa y que, tras declaraciones de su entrenador, aparece en el radar de un equipo brasileño como una de las opciones fuertes para reforzar el ataque en la liga de dicho país durante este mercado de fichajes.

Lea también: Mateo Cassierra sería el reemplazo de Jhon Jader Durán en Fenerbahce: números de cada uno

El protagonista es Mateo Cassierra, delantero colombiano que actualmente pertenece al Zenit de San Petersburgo y, por quien Atlético Mineiro, ya habría iniciado gestiones formales para concretar su fichaje. La llegada de un ‘9’ es una de las prioridades del club brasileño en esta ventana de transferencias.

Cassierra, de 28 años, suma experiencia en varias Ligas tras pasos por Portugal, Argentina, Países Bajos y Colombia, donde fue titular con el Deportivo Cali. En Rusia juega desde 2021 y se ha consolidado como un atacante de referencia por su presencia física, movilidad y capacidad goleadora.

Durante una rueda de prensa en la pretemporada, el entrenador del Zenit, Sergey Semak, confirmó que el colombiano recibió ofertas y que su continuidad está en evaluación. El técnico reconoció que el club contempla distintos escenarios dependiendo de la decisión final del jugador.

“Partimos de los deseos del futbolista. Lo necesitamos, pero tiene buenas propuestas. Estamos viendo cómo se resolverá esta situación. Tuvo una buena primera mitad de temporada”, señaló Semak, quien también dejó claro que, en caso de una salida, el club buscaría otro delantero para reforzar el ataque.

Actualmente, Cassierra tiene contrato vigente hasta junio de 2027, aunque no ha iniciado la pretemporada con el resto del plantel, un detalle que refuerza las versiones sobre una posible transferencia.

Lea también: ¿Quién es el jugador más costoso de la Liga Colombiana tras la salida de Marino Hinestroza?

Por el lado de Atlético Mineiro, no hay pronunciamiento oficial, pero el club se mantiene activo en el mercado. Además del centrodelantero, también busca reforzar la posición de mediocampista defensivo. Hasta ahora, el ‘Galo’ ha sumado seis incorporaciones como , los laterales Angelo Preciado y Renan Lodi, el defensa Vitor Hugo, el mediocampista Maycon y el, y el delantero Alan Minda.

Las negociaciones entre ambos clubes se encuentran en una fase inicial, sin acuerdo cerrado, aunque ya existiría una propuesta formal. El objetivo es fortalecer el ataque del equipo dirigido por Jorge Sampaoli, pensando en la exigencia del calendario local e internacional.

Para Cassierra, el posible salto al fútbol brasileño representaría una oportunidad estratégica: mayor visibilidad continental, competencia de alto nivel y la opción de volver a entrar en el radar de la Selección Colombia.

Le puede interesar: Néstor Lorenzo: “Ojalá podamos hacer el mejor Mundial de la historia para Colombia”