El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“El camino no es el desacato”: Dian responde a gobernadores en rebelión con emergencia económica

Carlos Betancourt, director de la entidad encargada de recaudar los impuestos -Dian-, afirmó en 6AMW que el camino no es el desacato ni la rebelión en la que han entrado los gobernadores, que afirman que no van a aplicar la emergencia económica por el impacto que tiene para las regiones los impuestos a licores y cigarrillos.

Lea más: “La renta del cigarrillo y el licor es una renta cedida a los departamentos”: Gobernadora Toro

¿El camino es el desacato y la rebelión?, le preguntó Julio Sánchez Cristo al director, ante lo cual respondió: “por supuesto que no”.

El director recordó que hoy en día los licores tienen un IVA del 5%, que está cedido a las entidades territoriales y en el decreto de emergencia pues se respeta esa destinación. Pero lo suben al 19% y esos catorce puntos porcentuales adicionales van al presupuesto general de la nación, “porque son para financiar efectivamente las situaciones que suscitaron la emergencia económica”.

“Frente al impuesto al consumo se aplica una lógica similar. El decreto de emergencia (1474 de 2025) tiene una norma especial para que la Federación Nacional de Departamentos ajuste los formularios, se recaude ese impuesto y lo gires al al Presupuesto General de la Nación. Es decir, todos los recursos que se generen adicionales van a atender la emergencia”, explicó.

Para el funcionario, “la gente no disminuye sustancialmente el consumo cuando sube el precio”, sino que solamente cuando se sube el precio por encima del 30% la gente tiende a disminuir esos consumos.

Lea también: Asocapitales será coadyuvante de Medellín para frenar decreto de emergencia económica

El funcionario también señaló que el contrabando de licores y cigarrillos se está combatiendo de una manera importante.

Finalmente, el director aseveró que “si cae la demanda o aumenta el contrabando de licores igual se le da a las regiones el valor del año pasado más inflación, todos esos riesgos en realidad los asume la nación”

Escuche la entrevista completa a continuación: