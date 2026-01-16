Este es el top 10 de jugadores más valiosos de la Liga BetPlay: Atlético Nacional lidera la lista

Inicia una nueva temporada en la Liga BetPlay con grandes esfuerzos de los clubes del Fútbol Profesional Colombiano por contratar a figuras de renombre, entre ellos Radamel Falcao García, Luis Fernando Muriel, Milton Casco, entre otros. Sin embargo, ninguno de estos está en el top 10 de los jugadores más valiosos del torneo.

Le puede interesar: Revelan lesión de Richard Ríos: ¿Cuánto tiempo podría estar fuera de las canchas?

Según los datos que entrega el portal especializado Transfermarkt, Atlético Nacional y América de Cali, con cinco jugadores entre ambos, son los equipos que más jugadores aportan a ese listado.

Vea aquí: Millonarios hace oficial dos nuevas salidas del equipo para el 2026

¿Cuáles son los 10 jugadores más valiosos de la Liga BetPlay?

Marino Hinestroza, de 23 años (Atlético Nacional): 4.8 millones de euros Jorman Campuzano, de 29 años (Atlético Nacional): 2.2 millones de euros Élan Ricardo, de 21 años (Deportes Tolima): 2.2 millones de euros Dylan Borrero, de 24 años (América de Cali): 1.8 millones de euros Emanuel Reynoso, de 30 años (Deportivo Cali): 1.7 millones de euros Yeison Guzmán, de 27 años (América de Cali): 1.5 millones de euros Josen Escobar, de 21 años (América de Cali): 1.5 millones de euros Francisco Chaverra, de 25 años (Independiente Medellín): 1.4 millones de euros Andrés Llinás, de 28 años (Millonarios): 1.4 millones de euros Carlos Vivas, de 23 años (Internacional de Bogotá): 1.2 millones de euros

¿Cómo se jugará la primera fecha de la Liga BetPlay?

Viernes 16 de enero

Deportivo Pereira vs. Llaneros: 6:20 de la tarde

Fortaleza vs. Alianza: 8:30 de la noche

Sábado 17 de enero

América de Cali vs. Internacional de Bogotá: 4:10 de la tarde

Atlético Nacional vs. Boyacá Chicó: 6:20 de la tarde

Atlético Bucaramanga vs. Millonarios: 8:30 de la noche

Domingo 18 de enero

Deportivo Pasto vs. Independiente Medellín: 2:00 de la tarde

Jaguares vs. Deportivo Cali: 4:10 de la tarde

Junior de Barranquilla vs. Deportes Tolima: 6:20 de la tarde

Independiente Santa Fe vs. Águilas Doradas: 8:30 de la noche

Lunes 19 de enero