Dos policías heridos y un capturado dejaron enfrentamientos con el Clan del Golfo en Andes

Andes, Antioquia

Dos uniformados de la Policía resultaron heridos y un integrante del Clan del Golfo fue capturado en medio de un operativo realizado contra el grupo armado en el municipio de Andes, en el suroeste antioqueño, durante la madrugada de este viernes 16 de enero.

El operativo se desarrolló en zona urbana del municipio y sectores aledaños del corregimiento Santa Inés, donde se registraron intensos combates que generaron momentos de zozobra y temor entre los habitantes.

De acuerdo con testimonios de la comunidad, desde las 2:00 a.m. y durante varias horas se escucharon ráfagas de disparos, detonaciones que corresponderían al uso de granadas y gritos, lo que obligó a la comunidad a resguardarse en sus viviendas ante la magnitud del enfrentamiento.

Más detalles

Durante el procedimiento policial, dos uniformados resultaron lesionados en los glúteos, sin gravedad y fueron trasladados a centros asistenciales, donde reciben atención médica.

Las autoridades confirmaron la captura de un integrante del Clan del Golfo, señalado de ser cabecilla de esta organización criminal en la zona, quien quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación para adelantar los procesos judiciales correspondientes.

Las autoridades continúan adelantando operativos de control en el municipio para garantizar la seguridad en el municipio del Suroeste de Antioquia.