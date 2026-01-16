El director Jorge Londoño asumió la jefatura de campaña del Pacto Histórico: sindicato del Sena

El Sindicato de Trabajadores Públicos y Contratistas del Sena, SINSINDESENA, está haciendo una grave denuncia: el señor director general del Sena habría asumido “la jefatura de campaña de los partidos políticos Pacto Histórico, Partido Verde y otros”.

La organización sindical solicitó a organismos de control electoral, disciplinario, fiscal y penal que investiguen al funcionario por guardar “silencio cómplice” y hacerse “el sordo, ciego y mudo” ante la que califica como “politiquería puerca, ramplona, sucia y descarada” que estarían haciendo los directores regionales y subdirectores de los Centros de Formación Profesional de esa entidad.

Según SINSINDESENA, “los Centros de Formación de la Región Caribe, Pacífica, Andina, Amazonía, Orinoquia e Insular, los ordenadores del gasto, algunos coordinadores misionales y Académicos más un Representante de cada partido político, quienes ejercen la función de ‘testigos electorales’, están constriñendo al sufragante”.

Conforme al pronunciamiento público, se estaría haciendo una verificación de la filiación política y exigiendo “40 votos verificables a los contratistas para aprobarles el contrato de prestación de servicios vigencia 2026”, entre otros graves señalamientos.

Frente al tema, 6AM W consultó al director Londoño quien respondió: “no amerita ninguna respuesta en detalle ya que no es cierto lo que manifiestan”.