Líder Yalenis Mazón genera controversia en Córdoba al apoyar candidatura de Cambio Radical al Senado

Montería

La decisión de la reconocida líder social Yalenis Mazón, del movimiento “Los sin Techo y sin Tierra”, de sumarse a la campaña al Senado de Edgardo Espitia por Cambio Radical, ha generado un intenso debate político y reacciones encontradas en el departamento de Córdoba.

Este apoyo representa un giro significativo en el panorama electoral regional, dado el perfil histórico de Mazón vinculado a luchas populares y su apoyo directo en la consulta interna del Pacto Histórico, coalición de izquierda de la cual se distanció para esta corporación.

Un respaldo que fortalece una campaña

Analistas y voceros de campaña coinciden en que el respaldo de Mazón, cuya base electoral en Montería se estima en más de 20 mil votos, potencia significativamente la candidatura de Espitia, consolidándolo como una de las fuerzas principales en la capital cordobesa.

Espitia, cercano al alcalde de Montería, Hugo Kerguelén, calificó la adhesión como un respaldo ciudadano transversal a su proyecto.

Reacción del Pacto Histórico y aclaración

Frente al movimiento, la campaña a la Cámara de Representantes del Pacto Histórico en Córdoba emitió un comunicado oficial para aclarar su posición. El documento, firmado por Claudia Jiménez Pérez y Luis Fernando Ballesteros Meza, entre otros, establece tres puntos clave:

1. La colectividad no apoya a Edgardo Espitia y respalda exclusivamente a candidaturas progresistas.

2. Valoran el acompañamiento previo de Mazón a su proyecto a la Cámara, basado en “coincidencias programáticas”.

3. Reconocen que, como ciudadana, Mazón “ejerce plenamente sus derechos políticos”, lo que incluye la libertad de apoyar a otros sectores en elecciones para otras corporaciones, como el Senado.

El comunicado agradece el respaldo pasado de la lideresa pero deja claro que su actual alianza con Cambio Radical es una decisión personal y no cuenta con el aval del Pacto Histórico.

Críticas y cuestionamientos

La decisión de Mazón ha sido recibida con escepticismo y críticas en sectores de izquierda y populares que la consideraban una referente. Señalan la contradicción de que una líder que impulsa proyectos de vivienda popular se alíe con un candidato cercano al alcalde Kerguelén, quien ha sido un contradictor de dichas iniciativas.

En redes sociales y círculos políticos se cuestiona si su base electoral transferirá efectivamente su apoyo a Espitia o si, por el contrario, este respaldo será más simbólico que real. Además, se especula sobre el impacto que este distanciamiento podría tener en la campaña a la Cámara del Pacto Histórico, particularmente en la votación de Luis Fernando Ballesteros, quien contaba con su apoyo.

Una jugada de alto riesgo

Para los analistas, la movida de Mazón es una jugada política de alto riesgo. Por un lado, le da una proyección y un músculo electoral inmediato a la campaña de Espitia. Por otro, la expone a acusaciones de incoherencia y podría erosionar su capital político y credibilidad entre su base social tradicional, que ve con recelo a las estructuras políticas tradicionales.

El escenario queda abierto a cómo reaccionarán los votantes en las urnas y qué consecuencias tendrá esta alianza, tanto para el resultado senatorial como para el futuro de los movimientos sociales y la izquierda en Córdoba.

Necesidad sin color político

En sus redes sociales, Mazón explicó que “seguimos apoyando la lista al pacto a la Cámara de Representantes, en cabeza de Luis Fernando Ballesteros, pero decidimos hacer una alianza poderosa, pensando en sacar adelante el proyecto de Villa Petro y poder culminar e iniciar el proyecto de Nueva Montería. Esa alianza la hicimos con Edgardo Espitia al Senado porque es una persona que entiende la política que nosotros lideramos y nuestra política".