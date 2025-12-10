“Lamentamos que se sigan presentando contratos irregulares en el Sena”: Sindesena

Manizales

Tras el principio de oportunidad logrado por una mujer con la fiscalía sobre el delito de falsedad en documento privado en el SENA por el entramado de las marionetas, el sindicato nacional lamentó que este tipo de hechos se sigan presentando y solicitaron investigaciones y sanciones más severas a las personas que presentan diplomas y experiencias falsas para acceder a contratos

El diario local La Patria informó que una mujer identificada como Paula Tatiana se enfrentaba a una pena de 16 a 108 meses por el delito de falsedad documento privado. La Fiscalía le otorgó un principio de oportunidad la semana pasada y con unos compromisos evitó este antecedente en su hoja de vida.

Su caso tiene que ver con el entramado criminal de Las Marionetas. Ella tuvo contratos en el Sena Caldas, pero se usaron documentos espurios para contratarla.

Caracol Radio consultó a uno de los líderes de Sindesena quien argumentó que estos hechos se han vuelto comunes en el Sena y lamentó que muchas veces los casos no son sancionados penalmente y quedan en la impunidad. Augusto García, representante nacional del sindicato

“Desde el SENA rechazamos enfáticamente lo que se esté presentando en algunas situaciones de falsedades en las certificaciones laborales o de estudio para que contratistas ingresen a la entidad”, Augusto García , delegado nacional del sindicato

En la negociación con el ente acusador se estableció que pediría perdón, donaría $250 mil en libros para la biblioteca del Sena y adelantaría un trabajo social en la institución. Como cumplió, un juez validó el beneficio.