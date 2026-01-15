El presidente Gustavo Petro se reunió con cúpula del Pacto Histórico: de esto hablaron

El presidente Gustavo Petro convocó este miércoles 15 de enero a la cúpula del Pacto Histórico y a varios de los candidatos al Senado de esa coalición. Fueron al menos dos los temas que estuvieron en la agenda de ese encuentro, que tuvo lugar en la Casa de Nariño: un corte de cuentas de la campaña presidencial de Iván Cepeda y la expectativa por el viaje que hará el jefe de Estado a Washington.

En el encuentro estuvieron los candidatos Carolina Corcho y Walter Alfonso Rodríguez, conocido como ‘Wally’. También los congresistas Gloria Flórez, Aida Avella, Alejandro Ocampo, Wilson Arias, Gabriel Becerra y Pedro Flórez, así como el gerente de la campaña presidencial, Antonio Peñaloza.

Sobre Cepeda, fueron expuestas dos encuestas que, aparentemente, favorecen al candidato, razón por la cual algunos son tan optimistas que plantearon la posibilidad de que gane en primera vuelta y van a afinar la estrategia para intentar lograrlo.

Frente a Estados Unidos, el presidente dio un mensaje de tranquilidad y se mostró optimista, manifestando que seguirá defendiendo la soberanía, pero tratando de mantener los canales diplomáticos y un tono conciliador.

El próximo 3 de enero el jefe de Estado se reunirá con su homólogo estadounidense Donald Trump, en la Casa Blanca.