Director del Sena explicó alcances de la reforma laboral para sus aprendices

El presidente de la República, Gustavo Petro, sancionó la nueva reforma laboral que convierte el contrato de aprendizaje en un vínculo laboral con derechos, beneficiando a más de 284 mil jóvenes en todo el país. Para el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), esta decisión representa uno de los hitos más importantes en sus últimos 20 años de historia, así lo confirmó Jorge Eduardo Londoño Ulloa, director general del Sena.

Con esta nueva ley, los aprendices dejan de recibir un apoyo de sostenimiento y pasan a contar con un salario y todas las garantías y prestaciones laborales, entre ellas: cotización a salud, pensión y riesgos laborales, así como acceso a primas y vacaciones.

Según la norma del contrato de aprendizaje Sena, durante la etapa lectiva los aprendices recibirán el 75% del salario mínimo, que sería de $1.067.625, y en la etapa productiva el 100% del salario mínimo legal vigente, $1.423.500.

“Esta ley, apenas se publique, rige en todo el país, en toda la nación. Hay que elegir un Gobierno que cuide esta ley y con la gente del pueblo trabajador tenemos que garantizar que se aplique”, afirmó Gustavo Petro.

Por lo tanto, el director del Sena se pronunció, asegurando que: “El contrato de aprendizaje es ahora un verdadero contrato laboral. Es un logro sin precedentes, fruto del esfuerzo de miles de jóvenes y de la voluntad política del Gobierno Nacional”.

Ampliar

La Entidad celebra este avance como una reivindicación de la dignidad de sus aprendices, quienes durante meses se movilizaron para exigir condiciones laborales justas.

Le puede interesar: Reforma laboral 2025: aprendices SENA tendrían contrato laboral según el artículo 23 aprobado

“La sanción me ayudaría porque me beneficia a mí personalmente, ya que soy madre cabeza de familia. Y, además de eso, la empresa me da el respaldo porque entro vinculada directamente”, aseguró Sara Nicole Sánchez Zamudio, aprendiz de Gestión Administrativa.

Durante la vigencia 2025, más de 284.000 aprendices en Colombia se han beneficiado con contratos de aprendizaje, de los cuales 174.591 pertenecen al Sena. Estas cifras incluyen a mujeres, hombres, personas no binarias y a más de mil aprendices con discapacidad.

Ampliar

El director del SENA destacó que esta ley también permite que las asociaciones campesinas y de economía popular accedan por primera vez a los recursos del Fondo Emprender, un cambio que califica como “espectacular”.

Adicionalmente agregó que: “Antes se priorizaba solo la iniciativa individual. Ahora se abre la puerta a proyectos colectivos, lo cual fortalece la economía popular y solidaria”, explicó Londoño Ulloa.