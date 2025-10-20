“La politiquería permeó las elecciones de los jóvenes en el Tolima”: director de la MOE

Tolima

El director de la Misión de Observación Electoral (MOE) en el Tolima, Cristian Martínez, reveló que, en las elecciones de los Consejos Municipales de Juventud, realizadas el domingo 19 de octubre, se detectaron múltiples irregularidades y posibles hechos de corrupción.

Martínez advirtió que la Registraduría Nacional del Estado Civil incumplió el compromiso de garantizar el voto secreto. “Lamentablemente, la Registraduría sigue con esta deuda con la ciudadanía sobre la ubicación del cubículo, lo cual no permite el voto secreto”, puntualizó.

Sin embargo, la denuncia más grave se refiere a la presunta compra de votos. En Ibagué, principalmente, les habrían ofrecido a los jóvenes entradas para fiestas de Halloween y hasta inscripciones gratuitas en torneos de fútbol.

“En la etapa preelectoral recibimos dos denuncias: una por dinero a cambio de diligenciar bases de datos de una lista independiente, y la segunda por una organización juvenil que envió un mensaje masivo por WhatsApp en el que expresaban que, por llevar la fotografía del voto por esa organización, les iban a dar una boleta para ingresar a una fiesta el fin de semana. Esto constituye una práctica de compra y venta de votos”, reveló el director.

Además de los aparentes hechos de corrupción, también se conocieron informes sobre irregularidades que atentaron contra el correcto desarrollo de los comicios.

“Lamentablemente, se están reproduciendo prácticas politiqueras en esta elección que no deberían haberse dado. Cerca de los puestos de votación se presentó publicidad política y hubo jóvenes usando el celular, aunque eran jurados de votación. Es una muestra de que la politiquería permeó las elecciones de los jóvenes”, aseveró Martínez.

De otro lado, el director lamentó el abstencionismo de los jóvenes, que en el Tolima ascendió al 85 %. Según él, la falta de transporte para los residentes en zonas rurales disminuyó considerablemente la participación.

“El Tolima es un departamento mayoritariamente rural y en estas zonas no hubo mesas de votación, pero tampoco la voluntad de los alcaldes de suministrar transporte para que estos jóvenes pudieran bajar a votar (…) Es una barrera de acceso que, sin lugar a dudas, le impone el Estado colombiano a la participación de los jóvenes”, remarcó.

Por último, el director de la MOE indicó que a lo largo del domingo en Ibagué se incumplieron las restricciones de seguridad decretadas, como la prohibición del parrillero en motocicleta.