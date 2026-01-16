Ejército reporta que ha entregado más de 227 toneladas de ayuda humanitaria en el Catatumbo

El Ejército reportó que tras un año de la crisis de orden público que se desató en el Catatumbo, tras la ola de ataques por parte del ELN, que generó desplazamientos, se han entregado más de 227 toneladas de ayudas humanitarias en la ciudad de Cúcuta y en los municipios de Ocaña y Tibú.

Asimismo, en articulación con la División de Aviación de Asalto Aéreo del Ejército Nacional, se realizaron jornadas de perifoneo aéreo y la diseminación de 108.000 volantes con mensajes institucionales dirigidos a la población civil.

“En articulación con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, se entregaron 655 computadores portátiles a instituciones educativas rurales de los municipios de Tibú y Sardinata, en el marco del programa Computadores para Educar, contribuyendo al fortalecimiento de la educación en zonas apartadas”, señala el Ejército.

“A través de la iniciativa XV Sueños con Amor se hizo realidad el anhelo de 19 jóvenes de Cúcuta, Bochalema y la subregión del Catatumbo, así como de menores bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, quienes pudieron celebrar su fiesta de quince años gracias al apoyo solidario de empresarios de la región, brindándoles una velada inolvidable”.

De igual manera, se construyó una ludoteca equipada con libros y material pedagógico en la institución educativa rural San Roque, en el municipio de Sardinata, con el propósito de incentivar la lectura, fortalecer los entornos protectores y prevenir el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes.

“Con el programa Fe en Colombia del Ejército Nacional, se capacitó y acompañó el desarrollo de cuatro proyectos productivos relacionados con el cultivo de yuca y café, así como con la comercialización de productos perecederos, fortaleciendo las economías de familias campesinas de la región”, indicó el Ejército.

Adicionalmente, en articulación con la Universidad Santo Tomás y el SENA, se brindó capacitación a cuatro asociaciones de mujeres emprendedoras del municipio de Tibú para fortalecer su imagen corporativa. Como apoyo complementario, se gestionaron cerca de 600 metros de tela, con el fin de proporcionar la materia prima necesaria para impulsar sus iniciativas productivas.

“Desde el esfuerzo no armado, el Ejército Nacional reafirma su compromiso con la reconstrucción del tejido social y el bienestar de las comunidades más vulnerables del Catatumbo, promoviendo iniciativas educativas, productivas y de desarrollo integral que contribuyan a la estabilidad y al progreso del territorio”.