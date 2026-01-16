El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Hay un control dominante del ELN y del Frente 33 en el Catatumbo”: representante Diógenes Quintero

En diálogo con 6 AM W de Caracol, congresistas de diferentes sectores políticos, quienes representan la región de Norte de Santander, evaluaron la situación en el Catatumbo y cuestionaron la respuesta del Gobierno Nacional.

El representante por la curul de paz del Catatumbo, Diógenes Quintero, aseguró que aunque no puede negar la presencia de la fuerza pública, actualmente “hay un control dominante del ELN y del Frente 33”.

“Hoy el control territorial no lo tiene la fuerza pública y quiero llamar la atención sobre un comentario que hizo el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, hace unos meses cuando dijo en Cúcuta que el 70% del Catatumbo lo tenía controlado la fuerza pública, ahí mi reacción fue: el ministro está completamente desubicado y no está en el territorio“, dijo.

Y agregó que hay que disponer de la negociación política y del sometimiento para acabar el conflicto en la región.

“El día que haya paz en el Catatumbo hay paz en Colombia porque el Catatumbo tiene todos los problemas del país y el Gobierno ha tenido las herramientas para enfrentar estos problemas”, indicó.

El congresista concluyó que la respuesta del Gobierno Petro “ha sido insuficiente”.

A su turno, el representante conservador Ciro Rodríguez aclaró que este no es un conflicto nuevo, pero que sí ha sido más violento.

“No quedaron bien priorizados los proyectos PDET y eso ha generado esa gran desconfianza en la población civil. Por eso yo quiero hacerles un llamado a estos grupos al margen de la ley y al Estado colombiano: aquí hay que garantizar y priorizar la protección de la población civil y establecer una política integral de Estado para recuperar el Catatumbo”, señaló.

Igualmente, pidió sentarse a dialogar para terminar este conflicto armado y advirtió hay una falta de soberanía del Estado en el territorio.

“Es el llamado que le hacemos al Estado: aquí hay que recuperar esta región, que es estratégica para el desarrollo del país”, concluyó.

