Néstor Lorenzo: “Ojalá podamos hacer el mejor Mundial de la historia para Colombia”

A pocos meses del inicio del Mundial 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá, el director técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, dialogó con el diario La Nación de Argentina sobre las expectativas que tiene con la Tricolor y analizó a los rivales que enfrentará en el Grupo K.

Cabe recordar que a la Selección Colombia aún le restan dos partidos amistosos antes del Mundial 2026, frente a Croacia y Francia. Estos partidos todavía no tienen fechas confirmadas; sin embargo, se especula que para dichos compromisos se jugaría con la nómina definitiva que disputará la Copa del Mundo.

“Ojalá que podamos hacer un gran Mundial y llegar al último día, como llegamos en la Copa América 2024... Que lleguemos bien y podamos hacer el mejor Mundial de la historia para Colombia”, indicó Néstor Lorenzo sobre su participación en la Copa del Mundo.

El entrenador argentino se expresó sobre el grupo que les correspondió en el Mundial 2026: “Portugal es uno de los mejores del mundo, estará lindo competir con ellos. Sí, creo que hubiese firmado un grupo así. Portugal es parecido a nosotros en cuanto al juego, con grandísimas figuras en los mejores equipos de Europa, y siempre es bueno medirse ante equipos así”.

Por último, complementó: “Nunca estuve de acuerdo con elegir o descartar equipos porque el Mundial siempre da sorpresas. Uzbekistán es una incógnita y no vamos a confiarnos ante los otros rivales, hay que trabajarlos. Vamos a hacer lo posible para resolverlos. Con Jamaica jugamos varias veces, es muy físico y para tenerle cuidado si se clasifica, y a Congo y Nueva Caledonia no los conozco demasiado”.