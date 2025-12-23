Mateo Cassierra sería el reemplazo de Jhon Jader Durán en Fenerbahce: números de cada uno

El el viejo continente el calendario deportivo continúa. En vísperas de la Navidad la Copa de Turquía tendrá acción con el duelo entre Fenerbahce vs. Besiktas, por la fase de grupos en el que estará ausente el delantero Jhon Jader Durán, por motivos personales que fueron aceptados por el plantel. Según lo informado por el club el colombiano volvería a tener acción el martes 6 de enero del 2026.

En el último juego, Durán volvió a marcar para sentenciar la victoria 3-0 de su equipo ante Eyüpspor por la Super Liga de Turquía, al parecer el antioqueño estaría tratando de regresar a su buen nivel, para consolidarse en el equipo. Incluso en los recientes partidos amistosos de la Selección Colombia, habría pedido no ser convocado para sumar más minutos con su club.

Kontrolü, çalımı, vuruşu… Her detayıyla nefis.

Jhon Jader Durán pic.twitter.com/zeJdE0zTSd — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) December 22, 2025

¿Es mejor para Fenerbahce Jhon Durán o Mateo Casierra?

En las últimas horas se conoció por parte de la prensa turca que el radar del Fenerbahce estaría otro delantero colombiano, quien sería el posible reemplazo del antioqueño, esto por su baja cuota goleadora en los seis meses que lleva en el cuadro turco. Se trataría de Mateo Cassierra, que actualmente juega con en el Zenit de Rusia.

Jhon Jader Durán ha tenido un año regular durante toda la temporada del 2025. En enero de este año fue fichado por el equipo árabe Al Nassr, donde jugó por seis meses junto al astro del fútbol Cristiano Ronaldo y jugó 18 partidos en los cuales pudo anotar 12 goles. A mitad de año fue transferido en condición de préstamo a Fenerbahce, cuadro turco en el que también ha pasado por varios baches.

En Turquía el delantero colombiano, llegó como uno de los fichajes más importantes del mercado de verano y gran expectativa por la cuota goleadora que podría aportar. Sin embargo, ha jugado solo 15 partidos, en los que ha anotado 4 goles y a aportado tres asistencias.

Mientras que Cassierra, se ha consolidado en el fútbol ruso en estos tres años y medio que ha vestido la camiseta del Zenit, en este periodo de tiempo ha ganado seis títulos con el equipo y fue el goleador del campeonato ruso en la temporada del 2023-24. Durante este año el nariñense, ha jugado 30 partidos en los cuales ha marcado 4 goles y ha estado presente con 4 asistencias.

Lo cierto es que el club aun no ha mencionado estar haciendo negociaciones por Cassierra de 30 años, que cuenta con un gran bagaje en el exterior. Pero con Durán, tiene aún la opción la opción del préstamo vigente hasta junio del 2026.