¿Quién es el jugador más costoso de la Liga Colombiana tras la salida de Marino Hinestroza?

El mercado de fichajes del fútbol colombiano estaría cerca de llegar a su fin, pues en pocos días iniciará la Liga Colombiana-I 2026 y la mayoría de equipos presentaron oficialmente a sus nuevos refuerzos para disputar la temporada, además las instituciones también anunciaron a los jugadores que no continuarán en sus respectivos planteles.

Atlético Nacional es uno de los equipos que ha fichado solamente a tres jugadores para competir en la Liga Colombiana 2026 y en la Copa Sudamericana 2026, cupo que aseguró luego de que Junior se consagrara campeón del fútbol colombiano y clasificara a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Milton Casco, Nicolás Rodríguez y Kevin Cataño son los tres refuerzos confirmados.

¿Cuál es el futuro de Marino Hinestroza?

Marino Hinestroza, por su parte, parece haber definido su futuro. En la mañana del viernes 9 de enero, la prensa de Argentina informó que Atlético Nacional y Boca Juniors lograron llegar a un acuerdo para el traspaso del delantero de 23 años.

La institución verdolaga adquirió la totalidad de los derechos deportivos de Hinestroza tras comprar el porcentaje que aún pertenecía al Columbus Crew. Una vez concretada esa operación, inició las negociaciones con Boca Juniors, club al que le transfirió el 80% del pase, conservando un 20% pensando en una futura transferencia.

Estos son los jugadores más valiosos del FPC

Marino Hinestroza era el jugador con mayor valor en el fútbol colombiano; sin embargo, luego de su traspaso al exterior, el delantero sale del escalafón y deja a Jorman Campuzano como líder del ranking, quien es tasado en 2,20 millones de euros, según informó Transfermarket. De acuerdo a esto, Atlético Nacional es uno de los equipos que conservan a los jugadores más costosos de la Liga Colombiana.

El podio estaría conformado por Jorman Campuzano con 2,20 millones de euros, seguido de Dylan Borrero del América de Cali, valorado en 1,8 millones de euros y José Enamorado, también con 1,8 millones de euros, pero tras la salida del delantero de 26 años del Junior, Emmanuel Reynoso del Deportivo Cali, ascendería al tercer lugar con un valor de 1,7 millones de euros.