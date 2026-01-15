Como “inaceptable” califican posible retiro de recursos al proyecto vial Mulalo-Loboguerrero

Esta vía contempla una inversión superior a 2,8 billones de pesos y la generación de cerca de 1.800 empleos.

Los gremios empresariales del Valle del Cauca rechazaron la intención del Gobierno Nacional de retirar los recursos del proyecto vial Mulaló–Loboguerrero, una obra estratégica para la competitividad, la equidad territorial y el desarrollo del suroccidente.

Esta vía reducirá en más de una hora el trayecto Cali–Buenaventura, recortará 52 kilómetros hacia el principal puerto del país y fortalecerá un corredor por donde se mueve cerca del 40% del comercio exterior.

Además, contempla una inversión superior a 2,8 billones de pesos y la generación de cerca de 1.800 empleos.

Esta posible desfinanciación se suma a un patrón histórico de rezago en la asignación presupuestal al Valle, pese a que la región aporta cerca del 10% del PIB.

"El tratamiento que ha recibido el Valle del Cauca en materia de inversión en infraestructura por parte del gobierno actual resulta inaceptable“, sostuvo Juan Manuel Sanclemente, director del Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca.