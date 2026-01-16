Cali se prepara para despedir el Selectivo Nacional de Bowling 2026

Desde este 8 de enero de 2026 se empezó a desarrollar en Cali el selectivo nacional de Bowling y hoy viernes 16 de enero hasta este sábado 17 se cumplirán las últimas jornadas en donde se conocerán los bolicheros que integrarán las selecciones nacionales.

Este evento que se realiza en la bolera de Cali ha contado con la participación de 36 mujeres y 57 hombres en representación del Valle, Antioquia, Bogotá, Quindío, Cundinamarca y Risaralda de las categorías Élite, Juvenil, Sub-21 y Segunda Fuerza, tanto en damas como en varones.

Para la jornada del día de hoy, se tiene previsto empezar desde las 9:00 a.m. en la categoría de hombres de los puestos 33 en adelante en serie 7, por su parte las damas compiten a las 2:30 p.m. de los puestos del 1 al 40 en serie 8.

Hasta ahora el foco del Valle del Cauca se centra en las deportistas de la categoría sub 18 y sub 21 con las atletas Nicole Gabriela Ortiz, Gabriela Becerra e Isabel Balcázar ya que, luego de las 7 rondas jugadas hacen en ese mismo orden el 1, 2 y 3 por puntos y teniendo como máximas oponentes a las hermanas Gabriela y Sofia Lizarazo de Bogotá.

Mañana sábado 17 de enero, se desarrollará la jornada de cierre del evento se empezará a las 8:00 a.m. en hombres de los puestos 33 en adelante en serie 8 y a la 1:00 p.m. también en hombres, pero de los puestos 1 al 32 en serie 8.