Bayern Múnich tendrá una dura visita en la Bundesliga: Día, hora y cómo seguir el partido

Luis Díaz festeja uno de sus goles con el Bayern Múnich. (Photo by Stefan Matzke - sampics/Getty Images) / Stefan Matzke - sampics

Bayern Múnich, junto a Luis Díaz, quiere continuar su paso demoledor en la Bundesliga. El equipo dirigido por el belga Vincent Kompany tendrá una dura visita este sábado, en juego por la fecha 18 del campeonato alemán.

Bayern es líder invicto del certamen con 47 puntos, producto de 15 triunfos y 2 empates, sin conocer la derrota. El club ha marcado 66 goles y apenas ha recibido 13. Borussia Dortmund, su principal perseguidor, se encuentra a 11 unidades.

Día y hora del próximo partido

Este sábado 17 de enero, a partir de las 12:30PM, el Bayern Múnich estará visitando al Leipzig en el estadio Red Bull Arena. El minuto a minuto del encuentro podrá seguirse a través de la página web de Caracol Radio.

A la fecha, Lucho ha disputado 24 partidos con el Bayern en la presente temporada, con un saldo de 14 goles marcados y 11 asistencias aportadas. Contando solo sus números en el campeonato local, Díaz ha disputado 16 partidos, con 9 anotaciones y 10 asistencias.

Por otro lado, el regreso de Luis Díaz a la Liga de Campeones será el próximo miércoles 21 de enero, día en el que estará recibiendo al Royale Union Saint-Gilloise, por la fecha 7 del certamen.

Vale recordar que el atacante guajiro se había perdido los últimos dos encuentros debido a una sanción por su expulsión ante el PSG, en una entrada que ocasionó la lesión de Achraf Hakimi.