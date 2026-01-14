FC Köln 1-3 FC Bayern Múnich: resumen, mejores acciones y goles

El Bayern Munich venció 3-1 al Köln como visitante y sigue rectificando su sólido momento en la Bundesliga, aumentando su ventaja en el liderato y manteniendo a raya al Borussia Dortmund en la lucha por el título.

El conjunto bávaro sumó tres puntos clave que le permiten seguir marcando distancia en la tabla de posiciones. El guajiro fue titular y jugo los 90′ minutos, aunque no logró marcar, en un partido en donde la efectividad ofensiva del Bayern volvió a ser importante.

El próximo partido del Bayern Munich será un duelo exigente ante el RB Leipzing, correspondiendo a la fecha 18 de la Bundesliga, que se disputara el 17 de enero a las 12:30 p.m.

Así quedó la tabla de la Bundesliga