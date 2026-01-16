Autoridades evalúan daños en vía rural de Buga tras creciente del río Guadalajara

La creciente del río Guadalajara afectó la vía Crucebar (La María), en zona rural de Buga.

La Gobernación del Valle del Cauca y la Alcaldía de Buga evalúan la atención a la vía Crucebar (La María), en zona rural del municipio, afectada por la creciente del río Guadalajara, situación que genera riesgo de aislamiento para cerca de 13 mil habitantes.

La revisión se realizó durante un recorrido por los sectores de Crucebar y Villa del Río, donde se evidenciaron daños en la banca de la vía y afectaciones a viviendas, como consecuencia de la temporada de lluvias.

Vía Crucebar (La María), en zona rural de Buga. Ampliar

Las autoridades confirmaron que una persona se encuentra desaparecida y que varias familias resultaron afectadas.

De acuerdo con el Gobierno departamental, se adelantan acciones para mitigar la emergencia, entre ellas la utilización de maquinaria para aislar el cauce del río y estabilizar los puntos más críticos del corredor vial.

También se entregó asistencia humanitaria a 25 familias mientras continúa la evaluación de riesgos en la zona.

Las autoridades indicaron que, de persistir las lluvias, se reforzarán las medidas de monitoreo y se activarán sistemas de alerta comunitaria para advertir a la población ante posibles crecientes del río Guadalajara.