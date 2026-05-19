Hallan cuerpo amarrado y encostalado en separador vial del centro de Cali

Cali

En la mañana de este martes fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre en un separador vial ubicado en la calle 25 con carrera 12, en el centro de Cali.

Según la información preliminar, un habitante en condición de calle que se encontraba buscando material reciclable en la zona alertó a la comunidad sobre el hallazgo. Posteriormente, ciudadanos dieron aviso a uniformados de la Policía que patrullaban por el sector.

“Pasó una patrulla, empezamos a hacer bulla y paró, pero nadie lo reconoció porque estaba muy tapado. Era un hombre calvo y al parecer, no era un habitante de calle”, relató una testigo.

Fuentes oficiales confirmaron que el cuerpo estaba amarrado y encostalado. La víctima sería un hombre de aproximadamente entre 25 y 30 años, cuya identidad aún no ha sido establecida.

Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar las circunstancias de este crimen.