Ecoparque Pance Mágico inaugura recorrido de avistamiento de aves en el sur de Cali

Avistamiento de aves abre nueva oferta de turismo de naturaleza en Pance( Cortesía )

El avistamiento de aves se consolida como una nueva experiencia de turismo de naturaleza en el Ecoparque Pance Mágico.

Este sábado 17 de enero, desde las 7:00 de la mañana, se realizará el primer recorrido guiado en este espacio ambiental, con punto de encuentro en la entrada 2 del ecoparque, vía a La Vorágine.

Los cupos son limitados y la inscripción es gratuita, a través de un formulario disponible mediante un código QR publicado en la cuenta de Instagram de Inciva Patrimonio Vital.

La organización recomienda asistir con ropa cómoda en tonos verdes, café o beige, camisa de manga larga, calzado con buen agarre, hidratación, gorra, protector solar, repelente y binoculares.

Además, se indicó que no estará permitido el uso de flash para la toma de fotografías, con el fin de evitar alteraciones en el comportamiento de las aves y otras especies que habitan el ecoparque.

El Ecoparque Pance Mágico cuenta con una infraestructura ambiental fortalecida desde 2025. Este espacio protege cerca de 1.400 hectáreas de alto valor ecológico y alberga especies emblemáticas como la ranita de cristal y el mono nocturno.

Entre las intervenciones realizadas se encuentran cerramientos con pasos de fauna, senderos peatonales, áreas para educación ambiental y una torre de avistamiento de 30 metros, que amplían las posibilidades de observación y aprendizaje en el territorio.