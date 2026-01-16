Ecoparque Pance Mágico inaugura recorrido de avistamiento de aves en el sur de Cali
El Ecoparque será escenario este sábado 17 de enero del primer recorrido guiado de avistamiento de aves.
El avistamiento de aves se consolida como una nueva experiencia de turismo de naturaleza en el Ecoparque Pance Mágico.
Este sábado 17 de enero, desde las 7:00 de la mañana, se realizará el primer recorrido guiado en este espacio ambiental, con punto de encuentro en la entrada 2 del ecoparque, vía a La Vorágine.
Los cupos son limitados y la inscripción es gratuita, a través de un formulario disponible mediante un código QR publicado en la cuenta de Instagram de Inciva Patrimonio Vital.
La organización recomienda asistir con ropa cómoda en tonos verdes, café o beige, camisa de manga larga, calzado con buen agarre, hidratación, gorra, protector solar, repelente y binoculares.
Además, se indicó que no estará permitido el uso de flash para la toma de fotografías, con el fin de evitar alteraciones en el comportamiento de las aves y otras especies que habitan el ecoparque.
El Ecoparque Pance Mágico cuenta con una infraestructura ambiental fortalecida desde 2025. Este espacio protege cerca de 1.400 hectáreas de alto valor ecológico y alberga especies emblemáticas como la ranita de cristal y el mono nocturno.
Entre las intervenciones realizadas se encuentran cerramientos con pasos de fauna, senderos peatonales, áreas para educación ambiental y una torre de avistamiento de 30 metros, que amplían las posibilidades de observación y aprendizaje en el territorio.