Patinaje colombiano ganó serie europea en Italia con aporte de velocistas vallecaucanos

La Selección Colombia de Patinaje de Velocidad volvió a demostrar su poderío internacional tras finalizar como la mejor delegación de la Speed Track European Series #3, disputada en Senigallia, Italia luego de conquistar 12 medallas de oro, 16 de plata y 9 de bronce.

Dentro de la destacada actuación nacional también hubo protagonismo vallecaucano. Las patinadoras Mariana Ambuila Reinoso, Gisell Alejandra Caicedo Arango, Yicel Camila Giraldo Vásquez y Kollin Andrea Castro Mosquera hicieron parte de la delegación colombiana que dominó el territorio europeo.

Mariana Ambuila Reinoso, ganó la medalla de oro en los 500 metros más distancia de la categoría prejuvenil damas, registrando un tiempo de 46.393 y además, se quedó con el oro en la combinada de velocidad prejuvenil. Por su parte, Gisell Alejandra Caicedo Arango consiguió la medalla de plata en los 500 metros + distancia de la categoría júnior damas, con un tiempo de 42.996, y también fue plata en la combinada de velocidad júnior damas. Yicel Camila Giraldo Vásquez subió al podio tras conquistar la medalla de plata en los 10.000 metros eliminación sénior damas y posteriormente ganar el oro en la combinada fondo sénior damas, mientras que Kollin Andrea Castro Mosquera se quedó con la medalla de oro en la combinada velocidad sénior damas.

La delegación colombiana estuvo conformada por 34 deportistas y fue dirigida por los entrenadores Elías del Valle, Iván Vargas y Víctor Serrano. El presidente de la Federación Colombiana de Patinaje, Alberto Herrera Ayala, destacó el trabajo realizado por el equipo nacional y el nivel mostrado en Europa:

“Con satisfacción vivimos cada triunfo de esta selección, que nuevamente deja en alto el nombre de Colombia. Le apostamos a una mezcla de sangre nueva y experiencia, a la conformación de un grupo que nos deja muchas enseñanzas, algunas cosas por mejorar, pero que sigue demostrando que el trabajo que se realiza en cada una de nuestras ligas y clubes está sustentado con resultados”, señaló.

Además del título general del campeonato, Colombia también terminó como la mejor selección en las pruebas combinadas, acumulando 8 medallas de oro, 6 de plata y 5 de bronce.

El balance de Colombia en territorio europeo dejó entonces cifras que ratifican el gran momento del patinaje nacional. El presidente de la Federación Colombiana de Patinaje, Alberto Herrera Ayala, destacó especialmente el rendimiento de las categorías femeninas prejuvenil y júnior, que ganaron 11 y 9 medallas de las 12 posibles. Además de la actuación de los sénior ante varios de los mejores patinadores del mundo. El dirigente resaltó nombres como Kollin Castro, Santiago Vásquez, Juan Jacobo Mantilla y Kevin Lenis, y señaló que entre los eventos disputados en Siena y Senigallia, Colombia acumuló un total de 30 medallas de oro, 30 de plata y 21 de bronce.

Con esto, se confirma el gran momento que atraviesa Colombia en esta disciplina, especialmente con la aparición de nuevas figuras y el aporte constante de las ligas regionales como la del Valle del Cauca