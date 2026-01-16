ATENCIÓN: Pasaje de transporte público sube $400 desde el 19 de enero en Barranquilla

El Área Metropolitana de Barranquilla confirmó que, a partir del 19 de enero de 2026, el pasaje del sistema masivo Transmetro y del Transporte Público Colectivo tendrá un incremento de $400, como parte del ajuste tarifario anual del transporte público en el Distrito y su área metropolitana.

Con este aumento, la tarifa para los días ordinarios será de $3.700, mientras que los domingos y festivos el valor del pasaje quedará en $3.800, tanto para Transmetro como para el TPC, según lo establecido en los actos administrativos que regulan el sistema.

¿Por qué sube la tarifa?

De acuerdo con el estudio técnico de la canasta del transporte, el incremento autorizado corresponde a un 12,1 %, cifra inferior al crecimiento del salario mínimo, que fue del 23 %, y calculada teniendo en cuenta un IPC del 5,2 %, además de los costos de operación como combustible, mantenimiento, repuestos, llantas y seguros.

El director del Área Metropolitana de Barranquilla, Libardo García, explicó que el ajuste busca garantizar la sostenibilidad del servicio.

“El objetivo es proteger al usuario y, al mismo tiempo, asegurar que el sistema de transporte público continúe operando de manera segura, estable y eficiente”, señaló.

Inversiones en el sistema de transporte

Las autoridades destacaron que los recursos derivados de la tarifa y de los mecanismos de estabilización han permitido gestionar más de 170 mil millones de pesos en inversiones durante el último año.

Estas inversiones se han traducido en la renovación de la flota de Transmetro con 80 nuevos buses, el inicio de la compra de 100 buses para el TPC y la modernización de estaciones y portales del sistema.