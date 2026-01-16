“Es un impacto negativo”: gobernadores del Caribe por gravámenes en decreto de emergencia económica

Durante la controversia que hay entre los departamentos y el Gobierno nacional por el alcance de los gravámenes incluidos en el decreto de emergencia económica, ya algunos mandatarios de la región Caribe se pronunciaron.

Uno de ellos fue el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, quien estuvo presente en una reunión convocada por la Federación Nacional de Departamentos, señalando que al Gobierno nacional revise el Decreto 1474 de 2025, en lo que se refiere a normas tributarias, como el aumento del 19% del IVA sobre licores, vinos y aperitivos, en el que se mantiene el 5% para los departamentos y el 14% pasa directamente a la Nación.

“En nada fortalece las finanzas departamentales. Además, este decreto del Gobierno nacional aumentaría las tarifas del impuesto al consumo de licores, vinos y aperitivos. Esto significa que las bebidas alcohólicas tendrían un precio final más alto, lo que disminuiría considerablemente el consumo de estos productos en el mercado, impactando negativamente el recaudo y, con ello, reduciendo la inversión en salud, educación y deporte”.

Finalmente, el gobernador indicó que los mandatarios departamentales tendrían dificultades para la materialización de las estrategias, programas y proyectos de los planes de desarrollo que impactan en la vida de la gente de las regiones.

Otro mandatario departamental que se pronunció fue la gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuan, quien dijo que “es claro que este es un Gobierno que no nos da, que además nos recorta, y lo que es más grave con este decreto es que nos quita. Y siento yo, director, que el esfuerzo muy superior incluso que hacemos desde la Federación, cuando el FND nos acompaña en todos los temas de la lucha contra el contrabando, es precisamente para canalizar recados a las entidades territoriales. Es un decreto que invade la autonomía territorial”.

Asimismo, la gobernadora insistió en que “el Gobierno nos ha demostrado que no se escucha apoyo cuando autónomamente genera este tipo de decretos que están en contra de lo que nosotros hacemos en el territorio, que además somos quienes enfrentamos problemas locales, sociales y económicos cotidianos en nuestros pueblos.