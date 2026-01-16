Así será el despliegue operativo de seguridad para la Lectura del Bando del Carnaval 2026

Con más de 600 policías, tres anillos de control, un Puesto de Mando Unificado y un robusto plan de salud y movilidad, la Alcaldía de Barranquilla activó este fin de semana el dispositivo de seguridad para la Lectura del Bando, el primer gran evento masivo del precarnaval 2026, que se realizará este sábado 17 de enero en el estadio Romelio Martínez.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Las autoridades distritales informaron que el operativo busca garantizar el orden, la convivencia y el disfrute seguro de las 18.000 personas que asistirán al evento, cuyas puertas se abrirán a partir de las 4:00 de la tarde. El Puesto de Mando Unificado (PMU) entrará en funcionamiento desde las 3:00 p.m., luego de una verificación previa de los recursos humanos y logísticos dispuestos en el escenario.

Para este evento, la Policía Metropolitana de Barranquilla dispondrá de 600 uniformados distribuidos en tres anillos de seguridad, además de vigilancia externa y apoyo de grupos especializados como el Grupo de Mantenimiento del Orden, unidades de investigación criminal e inteligencia, tránsito y transporte, y sistemas de vigilancia aérea con drones. El ingreso al estadio se realizará de manera escalonada y controlada, exigiendo la boleta desde el primer filtro de acceso.

Desde la Oficina para la Seguridad y Convivencia, su jefe Yesid Turbay explicó que la planificación de la Lectura del Bando ha sido el resultado de un proceso de articulación que incluyó consejos de seguridad y múltiples reuniones interinstitucionales. “Tenemos un evento preparado para que la ciudadanía disfrute desde el ingreso, con controles estrictos y una operación permanente durante 24 horas”, señaló el funcionario.

Salud y prevención, ejes del operativo

En paralelo, la Alcaldía activó un plan especial de atención en salud. A través de la Secretaría de Salud, se declaró alerta amarilla desde el jueves 15 de enero hasta el Miércoles de Ceniza, con el fin de responder de manera oportuna a cualquier eventualidad durante el precarnaval y el Carnaval 2026.

Durante la Lectura del Bando, el Distrito contará con 100 socorristas de la Cruz Roja, cuatro ambulancias (tres básicas y una medicalizada), un Módulo de Estabilización y Clasificación de Pacientes (MEC) y 12 brigadistas contraincendios. Además, se desarrollarán jornadas de prevención en salud, incluyendo información sobre infecciones de transmisión sexual y la entrega de más de 25.000 preservativos.

Todas las IPS públicas y privadas estarán articuladas con el Centro Regulador de Urgencias Distrital (CRUE), garantizando la continuidad de los servicios de atención médica durante los eventos masivos.

Cierres viales y controles de movilidad

Como parte del plan de seguridad, desde la noche de este viernes 16 de enero se implementarán controles de espacio público y cierres viales en los alrededores del estadio Romelio Martínez. Entre las medidas se incluyen cierres parciales y totales en la carrera 44 y las calles 74 y 75, así como un cambio temporal de sentido vial en la calle 75, que operará en sentido sur–norte durante el sábado.

LEA TAMBIÉN: ATENCIÓN: Pasaje de transporte público sube $400 desde el 19 de enero en Barranquilla

La secretaria de Tránsito y Seguridad Vial, Yaciris Cantillo Romero, hizo un llamado a la ciudadanía a planificar sus desplazamientos y respetar las indicaciones de las autoridades para evitar congestiones y riesgos durante la jornada.

Precarnaval bajo estricta coordinación institucional

La Lectura del Bando marca el inicio oficial de los eventos masivos del precarnaval, una agenda que continuará con la Coronación de los Reyes del Carnaval de los Niños y otras actividades que también contarán con dispositivos de seguridad, salud y tránsito.

Desde la Alcaldía se reiteró que el objetivo del alcalde Alejandro Char es que Barranquilla vuelva a ser ejemplo nacional en la organización de grandes eventos, promoviendo una fiesta segura, ordenada y en sana convivencia, en el marco del Carnaval, Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad.