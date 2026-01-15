¡Atención carnavaleros!: entregarán 11 mil entradas gratuitas para la Lectura del Bando

Vea las fotos de la Lectura del Bando, evento que le dio inicio al Carnaval de Barranquilla 2018.

La Alcaldía de Barranquilla anunció la entrega de 11 mil entradas gratuitas para que los ciudadanos puedan asistir a la tradicional Lectura del Bando, evento que marca oficialmente el inicio del Carnaval. El anuncio fue realizado por el alcalde Alejandro Char, quien destacó que la boletería permitirá garantizar el acceso de los barranquilleros y de los hacedores de la Fiesta a este acto emblemático.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

“Barranquilleros, hemos dispuesto 11 mil entradas gratuitas para que disfruten de la Lectura del Bando”, expresó el mandatario de los barranquilleros.

El alcalde precisó que las entradas están dirigidas tanto a los hacedores del Carnaval como a la ciudadanía en general, especialmente a los sectores norte, oriental y occidental.

“Estas boletas son para los hacedores del Carnaval y para toda nuestra gente que quiera disfrutar el inicio de esta gran Fiesta”, dijo el alcalde Char.

LEA TAMBIÉN: Canal de acceso de Barranquilla completa 15 días sin dragado: ¿Cuáles son las implicaciones?

Asimismo, informó que la boletería gratuita estará disponible desde mañana, a partir de las 9:00 de la mañana, en la taquilla del estadio Romelio Martínez. “Las entradas estarán disponibles mañana, desde las 9:00 a.m., en la taquilla del estadio Romelio Martínez”, indicó el alcalde, invitando a los ciudadanos de los distintos sectores a acercarse con anticipación.

Barranquilleros, hemos dispuesto 11 mil entradas gratuitas para que disfruten de la Lectura del Bando. 👏🏼



Estas boletas son para los hacedores del Carnaval y para toda nuestra gente que quiera disfrutar el inicio de esta gran Fiesta.



Las entradas estarán disponibles mañana,… pic.twitter.com/1IvevNAbo3 — Alejandro Char (@AlejandroChar) January 15, 2026

Artistas invitados

La Lectura del Bando ofrecerá este año una experiencia inmersiva, apoyada en video mapping, pantallas LED y sonido envolvente, que acompañará cada momento del espectáculo, desde el acto protocolario hasta el concierto final. Durante la ceremonia, el alcalde Alejandro Char entregará las llaves de la ciudad a la Reina del Carnaval, símbolo del inicio oficial de la Fiesta.

El evento cerrará con un gran concierto que contará con la participación de Grupo Niche, Iván Villazón y Chelito de Castro, además de reconocidos exponentes de la champeta como Koffe el Kafetero, Jader el Tremendo, Luister la Voz y Giblack, en una noche que promete dar apertura al Carnaval de Barranquilla con música, tradición y alegría.