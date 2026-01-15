Carnaval de Barranquilla será más limpio y sostenible con apoyo de recicladores

Con el inicio del precarnaval este sábado 17 de enero, Barranquilla no solo da apertura a uno de los eventos culturales más importantes del país, sino que también reafirma su compromiso ambiental. La Alcaldía Distrital anunció el fortalecimiento del programa Carnaval Sostenible 2026, una estrategia que busca mitigar el impacto ambiental de las fiestas mediante el aprovechamiento de residuos y la promoción de la economía circular.

El plan, liderado por el alcalde Alejandro Char, contará este año con la participación de más de 230 recicladores de oficio, quienes estarán activos durante los eventos del precarnaval y el Carnaval, recolectando residuos sólidos aprovechables de forma paralela a las celebraciones. La iniciativa se desarrolla en alianza con entidades como Litoplas, Polyrec, Cempre, Visión Circular de la ANDI y la Cámara de Comercio de Barranquilla, entre otros actores del sector productivo.

Uno de los anuncios más relevantes para esta edición es que Barranquilla medirá por primera vez la huella de carbono y la huella plástica del Carnaval, un paso clave para consolidar la fiesta como un evento cultural responsable con el medioambiente. Además, se realizará la caracterización de impactos indirectos en eventos cerrados, ampliando el alcance de la medición ambiental.

Carnaval Sostenible se desarrollará bajo tres ejes

Según explicó Dina Luz Pardo, jefe de la Oficina de Servicios Públicos del Distrito, el trabajo de los recicladores permitirá cerrar el ciclo de los residuos dentro de un modelo de economía circular.

“Una vez los materiales aprovechables sean recuperados y entregados a las asociaciones, estas informarán su destino, los transformadores que los adquieren y los nuevos productos que se generan. Así garantizamos una participación real de todos los actores”, señaló.

El Carnaval Sostenible 2026 se desarrollará bajo tres ejes estratégicos: eficiencia energética, con optimización de generadores y exploración de energías renovables; economía circular, mediante un programa de Basura Cero, separación de residuos y reutilización de vestuarios; y cadena de suministros, priorizando proveedores locales con criterios de sostenibilidad.

Las cifras respaldan el avance del programa. En 2024 se recolectaron 21 toneladas de residuos aprovechables, mientras que en 2025 la cifra ascendió a 35,8 toneladas, material que dejó de contaminar para integrarse a procesos productivos dentro de la ciudad.

Con estas acciones, Barranquilla busca consolidarse como la primera fiesta colombiana certificada bajo la Norma Técnica Sectorial NTS-TS 066-1, demostrando que la tradición, la cultura y la sostenibilidad pueden convivir. La Alcaldía hizo un llamado a ciudadanos y visitantes para sumarse a esta iniciativa y asumir un rol activo en el cuidado del entorno durante las festividades.