Policía de Cartagena incautó botellas, estampillas y cigarrillos de contrabando

En desarrollo del Plan “Una Navidad con propósito” en operativos de registro y control enfocados en contrarrestar la venta de licor adulterado y de contrabando en esta temporada de fin de año, personal de la Policía Nacional, adscrito a la Seccional de Investigación Judicial “SIJIN” de la metropolitana de Cartagena de Indias, adelantaron procedimientos a establecimientos de comercio, logrando la incautación de licor adulterado, estampillas falsas y cigarrillos de contrabando.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Durante las acciones adelantadas en establecimientos de comercio (tiendas) de diferentes barrios de la ciudad de Cartagena, zona insular y el municipio de Turbaco, se lograron incautar 350 botellas de licor adulterado nacional e importado, las cuales se encontraban adulteradas; mas de 100 estampillas falsas y 19 mil unidades de cigarrillos de contrabando de diferentes marcas, avaluadas en más de 50 millones de pesos.

Además, se logró socializar a los administradores y propietarios de diferentes establecimientos comerciales para que tengan en cuenta la importancia y compra de productos legales, las consecuencias penales y administrativas a que pueden enfrentarse por este delito. Se recuerda el cumplimiento de la ley 1335 del 2009 artículo 13, sobre el comercio de cigarrillos con texto de los pictogramas; de igual forma, el decreto 1686 del 2012 sobre la venta de bebidas embriagantes.

Con estas incautaciones se logra evitar poner en riesgo la salud de las personas en esta temporada de fin de año y año nuevo. El licor y los cigarrillos incautados fueron dejados a disposición de la autoridad competente.

“La Policía Nacional continuará desarrollando operativos de control contra estas modalidades en diferentes puntos de la ciudad y su área metropolitana con la finalidad de seguir protegiendo la salud pública, reafirmando su compromiso con la tranquilidad de los cartageneros y visitantes durante esta temporada de fin de año y año nuevo. Nuestro propósito en estas fiestas es que cada familia viva segura, responsable y en armonía”, aseguró el subcomandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, coronel Carlos Julio Esteban Blanco.