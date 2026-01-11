Yerry Mina sufrió su quinta lesión de la temporada: preocupación por una de sus rodillas

Yerry Mina se une a la lista de colombianos que han sufrido lesiones al inicio de 2026. Daniel Muñoz, operado de la rodilla; Jefferson Lerma, quien recibió un fuerte golpe en la cabeza, ‘Cucho’ Hernández, afectado por una molestia muscular y Jhon Janer Lucumí, que sufrió un tirón en el músculo posterior de la pierna derecha.

Este domingo 11 de enero se confirmó que Yerry Mina sufrió una lesión en una de sus rodillas durante los entrenamientos con Cagliari, equipo de Italia. El club informó que el colombiano no podrá estar presente en el próximo partido frente al Genoa, el cual corresponde a la jornada 20 de la Serie A.

Aunque aún no se conoce el parte médico oficial, la lesión de Yerry Mina no sería de gravedad. El club anunció que mantendrá informado a los aficionados sobre su evolución en los próximos días. Por ahora, el defensor deberá someterse a pruebas médicas para determinar con exactitud el tiempo de recuperación.

“Marko Rog y Yerry Mina son baja y permanecerán en el CRAI Sport Center para entrenar. El defensa colombiano se recupera de una lesión de rodilla que sufrió durante el entrenamiento de esta mañana”, confirmó el Cagliari.

Mina inició el año como titular en el encuentro del pasado 8 de enero frente al Cremonese, partido que finalizó en empate (2-2), pero tuvo que abandonar el campo al inicio del segundo tiempo. Hasta el momento en la temporada, el defensor ha disputado 13 partidos, todos como titular, y ha anotado solamente un gol.

El jugador de 31 años completa su quinta lesión en lo que va la temporada; durante los últimos cuatro meses, las ausencias en el club italiano le han impedido consolidarse como uno de los referentes de la defensa de Cagliari en esta campaña.