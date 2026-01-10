¡Alerta en la Selección! Ya son cuatro los jugadores colombianos lesionados empezando el 2026

¡Ya se respira el ambiente de la Copa del Mundo! A tan solo 152 días para que comience el Mundial 2026, una edición en la que participarán 48 selecciones, a diferencia de las 32 habituales. Además, por primera vez se jugará en tres países: México, Estados Unidos y Canadá.

La Selección Colombia logró clasificar a la Copa del Mundo 2026 tras estar ausente 8 años, pues su última participación fue en el Mundial 2018 de Rusia, en donde quedó eliminada en los octavos de final luego de perder ante Inglaterra desde el punto penal.

En esta ocasión, Colombia quedó ubicada en el Grupo K junto a Portugal, Uzbekistán y el ganador del repechaje del Playoff 1 (República Democrática del Congo, Jamaica y Nueva Caledonia). Por primera vez en la historia, la Tricolor se deberá enfrentar a la selección de Cristiano Ronaldo, convirtiendo en uno de los duelos más costosos para los aficionados del Mundial 2026.

¿Quiénes son los colombianos que se han lesionado previo al Mundial?

¡Alerta en la Selección Colombia! Ya son cuatro los jugadores colombianos lesionados en este inicio de 2026, una situación que enciende las alarmas tanto entre los aficionados como en el cuerpo técnico de Néstor Lorenzo, especialmente porque faltan solo cinco meses para el Mundial y varias piezas clave de la Tricolor están pasando por problemas físicos.

Daniel Muñoz, actual jugador del Crystal Palace, presentó molestias en una de sus rodillas, situación que obligó a que fuera sometido a una intervención quirúrgica. En estos momentos se encuentra en proceso de recuperación y podría estar fuera de las canchas entre uno y dos meses. Por su parte, Jefferson Lerma, compañero de Muñoz en el club inglés, sufrió un fuerte golpe en la cabeza, lo que le impidió estar presente en algunos compromisos del Crystal Palace.

A esta lista se suma Jhon Janer Lucumí, quien en la mañana del 10 de enero sintió un tirón en el músculo posterior de la pierna derecha durante el partido del Bologna frente al Como. Incluso, durante el encuentro se vio al defensor colombiano en el banco de suplentes con hielo en la parte posterior del muslo, a la espera de que en los próximos días se conozca el parte médico oficial.

Finalmente, el ‘Cucho’ Hernández también sufrió una molestia muscular durante este sábado que le impidió continuar en el partido entre Betis y Oviedo.