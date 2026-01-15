Vamos por buen camino en la seguridad de Bogotá: alcalde Galán

Luego de una reunión, el alcalde Carlos Fernando Galán entregó un balance de seguridad de la ciudad correspondiente a los dos años de gobierno. De acuerdo a la información, en el primer año de Galán en la Alcaldía, 7 de los 11 delitos disminuyeron, y en el 2025, 9 de los 11 cerraron a la baja. Lo que demuestra una reducción sostenida en el comportamiento delictivo de la capital.

“En Bogotá, en el 2025, hubo menos homicidios, menos hurtos a personas, menos hurtos de vehículos, menos hurtos de motocicletas, menos casos de extorsión, más incautaciones de droga, más incautaciones de armas y más capturas”, dijo el mandatario.

Los delitos que disminuyeron en 2025 fueron: hurto a personas (-5,7 %), a comercio (-30,3 %), a residencias (-2,5 %), a entidades financieras (-73,3 %), a automotores (-21,7 %) y a motocicletas (-14,6 %). Además del homicidio (-3,4 %), extorsión (-20,3 %) y delitos sexuales (-8,3 %).

“Esto no significa que no tengamos un problema de seguridad, porque sí lo tenemos. Pero en el 2026 vamos a seguir trabajando para reducir mucho más estas cifras de delitos en Bogotá, a fortalecer la tecnología y las capacidades de la policía, y a mejorar aún más la articulación para lograr los objetivos para que Bogotá siga avanzando en la política de seguridad y los ciudadanos se sientan seguros”, agregó.

De los 11, solo 2 indicadores presentaron incremento en el 2025: violencia intrafamiliar (11,5 %) y lesiones personales (10,2 %).

“Trabajamos las 24 horas del día, siete días de la semana, todo el año, tratando de transformar una realidad que recibimos, la cual mostraba un tren de violencia y criminalidad a toda velocidad. Cambiar de 10 indicadores de 11 subiendo a final de 2023, a 9 de 11 indicadores de alto impacto a la baja en 2025, es muestra del compromiso de la promesa de esta administración con la ciudad. Claramente, eso no significa la desaparición de hechos delictivos. El trabajo continúa”, aseveró el secretario de Seguridad, César Restrepo.

Uno de los delitos de alto impacto que disminuyó fue el homicidio. Esto se debe a los esfuerzos y estrategias implementadas en sectores priorizados, por la protección de la vida y la integridad de los ciudadanos. Mientras que en Colombia el homicidio incrementó, en la capital del país se redujo en (-3,4 %) respecto al año 2024, es decir, 41 víctimas menos.

Además, en 2025 se presentaron las cifras más bajas en los últimos 8 años en hurto de automotores, residencias, comercio y entidades financieras.

Por otra parte, la tasa de extorsión, con corte al 12 de diciembre de 2025, también se reportó en niveles comparativamente bajos frente a ciudades como Barranquilla, Villavicencio, Medellín, Cartagena y Cúcuta.

Finalmente, Galán aseguró que también se han fortalecido las herramientas para enfrentar la inseguridad y el crimen.

Se adquirieron 667 motocicletas y 44 nuevas camionetas para la Policía Metropolitana de Bogotá. Además, en diciembre se incorporaron 1.004 nuevos policías.