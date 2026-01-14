Más de 200 hechos de vandalismo se presentaron en puentes en Bogotá entre 2023 y 2025

Durante los últimos dos años, desde que llegó la administración de Carlos Fernando Galán, se han atendido 216 actos vandálicos en 76 puentes, relacionados principalmente con el robo de láminas y daños en barandas.

El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), entidad encargada de las obras de Bogotá, ha intervenido 96 puentes vehiculares y peatonales, entre nuevas construcciones, puentes conservados y reforzados estructuralmente.

Lea más: Vehículos eléctricos tendrán parqueo gratis en la Terminal de Transporte de Bogotá

“En estos dos años de Administración ya llevamos casi 100 puentes intervenidos: 65 puentes en conservación, cinco puentes en reforzamiento estructural y el resto, es decir, 26 puentes son nuevos, como el de la av. 68 con calle tercera, el de la av. Suba con calle 100, el de las Américas con av. Cali, esta glorieta maravillosa, entre muchos otros puentes vehiculares y peatonales”, aseguró el director del IDU, Orlando Molano.

Puentes en Bogotá

Bogotá cuenta con 1.119 puentes, de los cuales 476 son peatonales y 643 son vehiculares. Desarrollo Urbano tiene a su cargo 273 puentes peatonales y 391 puentes vehiculares.

Se han construido 26 nuevos puentes (12 vehiculares y 14 peatonales). De los cuales se destacan obras como el puente curvo de la calle 26 con av. 68, el de la calle 100 con av. Suba, los puentes de la calle 127 con av. Boyacá, el nuevo puente peatonal de la estación Molinos, el puente en la av. Alsacia con Av. Ciudad de Cali y otro av. Alsacia con av. Boyacá.

Lea también: Transmilenio abre investigación a conductor de SITP que atropella un vehículo dos veces en Bogotá

Hemos conservado 65 puentes (21 vehiculares y 44 peatonales) con intervenciones en la carpeta asfáltica, barandas y pintura, entre estos, puentes peatonales de estaciones de TransMilenio como: Gratamira, el puente del parque de Los Novios, rampa de la estación

Concejo de Bogotá y puentes vehiculares conservados y que aún están en ejecución como: calle 92 con NQS, calle 13 con av. Boyacá o av. Suba con av. Boyacá.