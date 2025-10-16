Sindicato de taxistas denuncia aumento en la inseguridad en Bogotá: piden garantías para su trabajo

Tras la muerte de una taxista en el norte de Bogotá el miércoles 15 de octubre, el presidente del sindicato de Taxistas de Bogotá, Manuel Gil, aseguró que aunque han trabajado de mano con la Policía Metropolitana para prevenir que continúen presentándose estos casos, no se sienten seguros al trabajar en horas de la noche y en algunos sectores de la ciudad.

Gil, afirmó que por el aumento de las plataformas de transporte ilegales, se ven obligados a llevar a algunos usuarios a zonas de alto riesgo de Bogotá.

Le puede interesar: Mujer taxista fue asesinada en Suba: autoridades investigan el ataque

“Nosotros prestamos el servicio público a todos nuestros usuarios y por tal motivo se nos dan estos casos de inseguridad con este tema de ilegalidad que se desborda ahora tanto en carros particulares y en motos, pues nos hacen más propensos a que se presenten esos atracos hacia nosotros porque tenemos que llevar a todos los usuarios, vaya para donde vaya, sea el barrio que sea”, explicó.

Agregó que este gremio se ha visto obligado a correr estos riesgos para poder generar ingresos.

“Porque ahí puede haber el sustento de un compañero, bien sea para el combustible, para la lavada o para el diario de este compañero”, señaló.

Desde el sindicato, afirmaron que han hecho varias propuestas, como la implementación de una policía cívica de taxistas hasta la creación de algunos grupos de WhatsApp donde participan algunos taxistas que trabajan única y exclusivamente en ciertas localidades.

“Se han diseñado unos puntos estratégicos de unas rutas seguras y obviamente hemos creado unos grupos de WhatsApp alternos a la red de apoyo que ya tenemos hace algunos años, donde participan todos los oficiales, comandantes de estación, comandantes de CAI y comandantes de COSEP para una mejor comunicación con ellos en tiempo real”, agregó.

Finalmente, desde el sindicato aseguran que hasta que no se resuelva la situación con las plataformas ilegales de transporte su seguridad no podrá garantizarse. Esto debido a que se ven obligados a trabajar en zonas de alta inseguridad en la ciudad para poder generar ingresos.