Histórica reducción de delitos en Bolívar: ocho crímenes de alto impacto a la baja

El despliegue integral de las ocho líneas estratégicas del plan de seguridad y movilidad ‘Navidad con Propósito’ arrojó resultados positivos para la seguridad y la convivencia en país. Durante el mes de diciembre y la celebración de Año Nuevo, la Policía Nacional de los colombianos en Bolívar dispuso todas sus capacidades humanas, técnicas y operativas, acompañando a las familias en el cierre del año 2025 y fortaleciendo la protección de la vida.

El trabajo articulado entre las acciones de prevención, control y reacción permitió consolidar avances significativos en materia de seguridad ciudadana, reflejando el compromiso institucional con la vida, la tranquilidad y el bienestar de las personas, permitiendo disminuir delitos como: homicidio, lesiones personales, violencia intrafamiliar, extorsión, hurto en todas sus modalidades y delitos sexuales.

1. La vida es primero: prevención que salva vidas

En el acumulado del mes de diciembre, el homicidio en Bolívar presentó una disminución del 11 %.

En materia de lesiones personales durante el mes de diciembre se registraron 53 casos, lo que representa una reducción del 5%.

Resultados operativos destacados

Desde el 1 de diciembre de 2025, los controles policiales permitieron la captura de 2799 personas por diferentes delitos, fortaleciendo la seguridad y la convivencia en el territorio.

Así mismo, durante diciembre se incautaron 338 armas de fuego y, específicamente durante la celebración de Año Nuevo, 11 armas cortopunzantes, evitando hechos que pudieron afectar la vida y la integridad de los ciudadanos.

2. Infancia protegida: prioridad institucional

Durante la celebración de Año Nuevo se desarrollaron 16 actividades preventivas orientadas a la protección de niños, niñas y adolescentes.

En el acumulado del mes de diciembre se realizaron 25 actividades de prevención, logrando una reducción significativa en los casos de abandono, mendicidad y evasión del núcleo familiar, como resultado del trabajo articulado para la protección integral de la niñez.

3. Seguridad vial: todo el camino, todo el mes

Durante la celebración de Año Nuevo lastimosamente se registró un siniestro vial, con una persona lesionada. En materia de control, se impusieron 10 comparendos, principalmente por embriaguez, exceso de velocidad y sobrecupo. En el balance total del mes de diciembre se mantiene una tendencia a la reducción de la siniestralidad vial, gracias a los controles permanentes y las campañas de prevención.

En el mes de diciembre se impusieron 624 comparendos y la inmovilización de 328 vehiculos.

4. Entornos seguros para convivir en paz

Durante la celebración de Año Nuevo y el cierre del mes de diciembre, la Policía Nacional atendió 95 llamadas a través de la línea 123, relacionadas principalmente con alteración de la tranquilidad y otros comportamientos contrarios a la convivencia.

Tras agotar los mecanismos de mediación policial, se impusieron más de 120 comparendos por riñas, así como sanciones por ruidos excesivos, afectación a la tranquilidad y comportamientos contrarios a la actividad económica.

5. Patrulla Púrpura: protección efectiva a las mujeres y la familia

Durante el mes de diciembre se evidenció una reducción del 2 % en los casos de violencia intrafamiliar y una disminución del 100 % en los feminicidios, como resultado del trabajo preventivo, de acompañamiento y atención liderado por la Patrulla Púrpura.

Se desarrollaron 12 visitas de protección y 15 campañas de prevención, en defensa de los derechos de las mujeres y la familia.

6. Turismo seguro durante la temporada de fin de año

La Policía Nacional adelantó 15 actividades de prevención y acompañamiento en zonas turísticas, corredores viales, terminales de transporte y sitios de alta afluencia, garantizando condiciones de seguridad para propios y visitantes durante la celebración de Año Nuevo.

7. Cero pólvora, más vida

Durante el mes de diciembre, gracias a la ejecución de los planes de control, se incautaron 41 kilogramos de pólvora en el departamento, se impusieron dos comparendos por comportamientos relacionados con el uso y la comercialización de artículos pirotécnicos.

El teniente coronel John Edwar Correal Cabezas, Comandante del Departamento de Policía Bolívar encargado, manifestó “La Policía Nacional de los colombianos reafirma su compromiso con la vida, la seguridad y la convivencia, e invita a la ciudadanía a iniciar el nuevo año con responsabilidad, respeto y solidaridad, construyendo juntos un país en paz”.