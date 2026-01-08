Devolución del IVA 2026: Grupos del Sisbén que reciben el subsidio y cómo consultar con la cédula

El programa de Devolución del IVA cumple ya cuatro años de vigencia, siendo una alternativa para que las familias en situación de pobreza extrema encuentren un alivio económico directo para el impacto que tiene el Impuesto del Valor Agregado en el consumo diario.

Este esquema de transferencias no condicionadas, administrado por el Departamento de Prosperidad Social, garantiza un apoyo económico para las familias priorizadas, como mecanismo de compensación para los hogares con menos ingresos.

¿Quiénes pueden ser beneficiarios de la Devolución del IVA en 2026?

El programa de Devolución del IVA no maneja inscripciones y está destinado a más de dos millones de hogares colombianos priorizados, de acuerdo con su grupo en la encuesta del Sisbén, el Registro Nacional de Hogares y los listados de hogares indígenas.

Así las cosas, los grupos beneficiarios del Sisbén son los siguientes según lo determinado por el DPS:

Hogares en pobreza extrema:

A01

A02

A03

A04

A05

Hogares en pobreza moderada:

B01

B02

B03

B04

¿De cuánto es la transferencia de Devolución del IVA en 2026 y cuándo se entrega?

En 2025 la transferencia a los beneficiarios de Devolución del IVA llegó a $ 106.000, marcando un ligero aumento frente a los $ 100.000 del año anterior. El valor de la transferencia es unificado y se calcula con base en la Unidad de Valor Tibutaria (UVT).

Para 2026 se espera un valor entre 106.000 y 110.000 pesos, teniendo en cuenta que la UVT definida por la DIAN para el año gravable es de 52.374, de acuerdo con la variación del IPC (inflación) del año anterior.

Las transferencias se hacen bimensualmente y Prosperidad Social ha unificado los pagos los últimos dos años con los del programa Renta Ciudadana, en ese sentido se esperaría un primer ciclo entre febrero y marzo de 2026.

¿Cómo consultar si es beneficiario de Devolución del IVA con la cédula?

Para consultar con el número de cédula si es uno de los beneficiarios del programa de Devolución del IVA, puede seguir los siguientes pasos:

Acceda a la página designada por el Departamento de Prosperidad Social.