Compradores de VIS, preocupados por incremento del salario mínimo en 23%: “valor subió $49 millones”

En diálogo con La W, Fernanda Martínez, compradora de Vivienda de Interés Social (VIS), habla sobre la preocupación por el efecto que tendría en estos negocios el alto incremento del salario mínimo para 2026 en un 23%.

La inquietud de los compradores recae en que una persona que adquirió una vivienda en 2024 por un valor total de $174 millones podría ver cómo, por el efecto del aumento del salario mínimo —al que están indexados múltiples componentes del precio—, ese mismo inmueble pasaría a costar cerca de $260 millones.

Sobre su caso, Martínez relató que compró su vivienda VIS a inicios del 2024 con una constructora: “Una proyección dice que mi vivienda cuesta $235 millones de pesos a 2027, que es cuando me la entregan”.

Sin embargo, relató que desde el comienzo del negocio le dijeron que le cobrarían 150 salarios mínimos al momento de la escritura, es decir, al año de la entrega del inmueble: “Hoy, con el incremento, se me subió $49 millones de pesos la vivienda”.

“Es muy preocupante porque uno ya tenía ahorros y plata pensados, pero con este incremento uno dice: ¿de dónde la voy a sacar? Sin duda alguna, el banco no prestará esos $49 millones de pesos que incrementó, precisamente por la capacidad de poder adquisitivo”, expresó la compradora afectada.

En cuanto a las alternativas que está considerando ante este nuevo panorama, Martínez expresó: “Estoy analizando apretarme más, ya es difícil pagar las cuotas y, además, ahorrar. Mi plan B es tirar a ver por qué otro lado puedo sacar recursos y en mi tiempo libre juntar tal vez algo que me pueda ayudar a tener algo más”.

“Estoy muy preocupada, incluso estoy pensando en la posibilidad de desistir porque, pese a que era mi sueño y yo lo anhelé durante muchos años, hoy ya es una decisión que digo: ¿será que sí es lo más conveniente teniendo en cuenta el momento económico, teniendo en cuenta que no tengo la plata lista y que la constructora no me dará un alivio?”, manifestó.

Sobre la iniciativa del Gobierno que busca que la cifra se valore en pesos colombianos y no en salarios mínimos, la compradora respondió: “En mi caso, eso ya no entraría porque el decreto saldría después de que yo hice la firma y, cuando hice la promesa de compraventa, especifica 150 salarios mínimos al momento de escriturar. Abogados me dijeron que yo, aparte de tener el incremento, perdería algunos de los subsidios, como por ejemplo el de Caja de Compensación o el de la Alcaldía de Bogotá que hoy en día me dan”.

¿Por qué los compradores de VIS están preocupados tras el aumento del salario mínimo 2026?

Actualmente, las Viviendas de Interés Social (VIS) en Colombia se fijan por salarios mínimos. Con el tope de 135 salarios mínimos vigentes, en este año 2026 quedaría en $236,3 millones, mientras que en 2025 estaba en $192,1 millones. Es decir, a las personas les incrementa en $44 millones el precio de su vivienda VIS si su inmueble es de ese tope.

Además, en el caso de Bogotá, Medellín o Cali, ciudades que tienen más de un millón de habitantes, el valor máximo es de 150 salarios mínimos: es decir, de $262 millones de pesos, cuando en 2025 el tope era de $213 millones de pesos.

Ante esto, el pasado 11 de enero, el Ministerio de Vivienda publicó un borrador de decreto para que el precio de la Vivienda de Interés Social (VIS) sea comercializada en pesos y no en salarios mínimos, para que no se afecten los compradores.

Dicho borrador de decreto también baja el tope a todas las ciudades a 135 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

