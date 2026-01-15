Por seguridad, partido entre Deportivo Pereira y Llaneros FC se jugará a puerta cerrada en Armenia

Armenia

El partido programado para este viernes 16 de enero entre el Deportivo Pereira y Llaneros FC, correspondiente a la Copa BetPlay, se disputará en el estadio Centenario de Armenia a las 6:20 p. m. y se realizará sin presencia de público. La medida fue adoptada de manera preventiva para garantizar el orden público en la ciudad, luego de que la Comisión Local del Fútbol clasificara el encuentro como un evento tipo C.

Así lo confirmó el alcalde de Armenia, James Padilla García, quien explicó que la decisión responde a los antecedentes de alteraciones al orden público registrados en encuentros futbolísticos anteriores, así como a las cláusulas contractuales vigentes para el uso del estadio Centenario.

Padilla García señaló que, ante cualquier situación de desorden o disturbios en el municipio, el convenio podría ser cancelado, lo que impediría que el equipo pereirano continúe utilizando este escenario deportivo para sus partidos como local.

Durante la jornada, y en el marco de la primera sesión de la Comisión Local de Fútbol, se implementarán controles y presencia institucional permanente por parte de la Policía Nacional, el Ejército Nacional, SETTA, Bomberos, la Cruz Roja y demás organismos de control, con el objetivo de prevenir alteraciones al orden público y proteger la integridad de la ciudadanía.

El alcalde indicó que esta determinación busca salvaguardar la seguridad de los ciudadanos y garantizar la continuidad del préstamo del estadio, evitando la presencia de barras y aglomeraciones que puedan generar riesgos. Agregó que estas medidas fueron adoptadas por los directivos del Deportivo Pereira, como responsables del espectáculo, en coordinación con las autoridades locales.