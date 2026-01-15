Con entes de control y autoridades, Armenia se prepara de cara a las elecciones al Congreso 2026

Armenia se prepara de cara a las elecciones de congreso el 8 de marzo del 2026 - NurPhoto via Getty Images

Armenia

Con el objetivo de asegurar un proceso electoral transparente y con plenas garantías, se realizó este 14 de enero en horas de la mañana en el auditorio Ancizar López López del Centro Administrativo Municipal, el Comité de Seguimiento Electoral de cara a las elecciones al Congreso que se realizarán el próximo 8 de marzo de 2026.

El alcalde de Armenia, James Padilla García, explicó que en este comité hicieron presencia entidades como la Policía, el Ejército, la Fiscalía, la Contraloría, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, articuladas para brindar seguridad, control y equidad durante el proceso electoral.

“Con el objetivo de garantizar que las elecciones al Congreso se desarrollen con total transparencia, la administración brindará todas las garantías y competencias necesarias para asegurar que este proceso se lleve a cabo de la mejor manera”, agregó Padilla García.

El mandatario señaló que la administración municipal estará atenta al cumplimiento de los decretos nacionales relacionados con publicidad política, instalación de vallas y propaganda, atendiendo tanto quejas ciudadanas como actuaciones de oficio, para evitar ventajas o desventajas entre los candidatos.

Padilla García indicó que el próximo 10 de febrero se realizará una nueva reunión de seguimiento, con el propósito de anticiparse a cualquier situación que pueda afectar el proceso electoral y reafirmar que Armenia continúe siendo un referente de organización y transparencia democrática en el departamento del Quindío.