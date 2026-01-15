Pese al aumento del salario mínimo, los precios siguen altos en la plaza de mercado de Tunja

La Alcaldía de Duitama realizó mejoras en la plaza de mercado, incluyendo la recuperación de baños, adecuaciones en la zona de cárnicos y modernización del sistema de recaudo.

Un recorrido por la Plaza de Mercado del Sur de Tunja evidenció que los precios de varios productos de la canasta familiar continúan elevados, pese al incremento del salario mínimo defendido recientemente por el presidente Gustavo Petro, quien aseguró que alimentos como la papa y el pollo habían reducido su costo.

Comerciantes confirmaron que la papa fue uno de los productos que más subió en el inicio del año. «...La papa estaba entre 60 y 70 mil pesos el bulto, ahora está entre 110 y 130 mil, y la tocarreña hasta 150 mil pesos...», explicó Emiliano González, comerciante mayorista.

Otros productos, sin embargo, registraron una reducción de precios. «...La arveja, la mazorca y la criolla están baratísimas, la mazorca llegó a 25 mil pesos el bulto...», señaló González, quien recomendó a los consumidores comprar únicamente productos en cosecha.

En cuanto a los productos importados, la comerciante Nubia Quiroz advirtió que siguen altos. «...La gente dice que bajó el dólar, pero los aranceles subieron muchísimo. La caja de manzana está a 170 mil pesos...», indicó. Los comerciantes coinciden en que el inicio del año representa un fuerte golpe al bolsillo por el aumento de combustibles, transporte, matrículas escolares y servicios.