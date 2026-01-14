Precio del dólar en Colombia HOY 14 de enero: cotización alcanzó su nivel más bajo

En los últimos meses, el precio del dólar en Colombia ha venido presentando una significativa caída en la tasa representativa del mercado. A raíz de esta circunstancia, el peso colombiano se ha convertido en una de las monedas emergentes que más se ha revaluado en el mundo con respecto a la divisa norteamericana.

De acuerdo a los datos suministrados por la Superintendencia Financiera de Colombia, el dólar se cotizaba en una cifra de aproximadamente 4.355 pesos al inicio del 2025. Sin embargo, alcanzó un umbral de 3.757 pesos al finalizar este año, lo que representa una ganancia de cerca de 600 pesos en la tasa de cambio.

¿Por qué ha caído el dólar en Colombia?

La disminución en el precio del dólar obedece principalmente a las decisiones que ha tomado la Reserva Federal de Estados Unidos con medidas como la reducción en las tasas de interés. Sin embargo, las políticas arancelarias por parte del presidente Donald Trump también generaron incertidumbre en el banco central norteamericano.

Estos factores han llevado a que el dólar deje de ser atractivo para muchas personas que la manejan como refugio ante la inflación que se presenta en el mercado. A su vez, esta circunstancia lleva a que el factor oro aumente su valor, lo que también promueve una mayor demanda.

Así está el dólar en Colombia para este miércoles 14 de enero

En su más reciente informe, el Banco de la República señaló que el dólar en Colombia se cotiza en 3.663 pesos para este miércoles 14 de enero de 2026. Esto representa una nueva disminución en relación a la cifra reportada el día anterior (3.717 pesos).

De esta manera, el dólar en Colombia logró su cotización más baja desde junio de 2021. Por aquel entonces, registró una cifra de 3.626 pesos en medio de la recuperación económica tras el confinamiento provocado por el Covid-19.

Por otra parte, estos son los valores que se manejan durante la jornada de este miércoles para todos aquellos interesados en realizar transacciones en dólares.

Bogotá: 3.670 pesos por compra y 3.810 pesos por venta.

3.670 pesos por compra y 3.810 pesos por venta. Medellín: 3.550 pesos por compra y 3.720 pesos por venta.

3.550 pesos por compra y 3.720 pesos por venta. Cali: 3.650 pesos por compra y 3.820 pesos por venta.

3.650 pesos por compra y 3.820 pesos por venta. Cartagena: 3.750 pesos por compra y 3.980 pesos por venta.

3.750 pesos por compra y 3.980 pesos por venta. Cúcuta: 3.680 pesos por compra y 3.730 pesos por venta.

3.680 pesos por compra y 3.730 pesos por venta. Pereira: 3.730 pesos por compra y 3.800 pesos por venta.

¿Qué expectativa hay frente al dólar en Colombia para 2026?

Como es habitual, las elecciones presidenciales en Colombia, así como la consecuente llegada de un nuevo mandatario, generan mucha expectativa frente a los cambios que esto puede producir en el precio del dólar, teniendo en cuenta las relaciones diplomáticas que se manejan con Estados Unidos.

Por ejemplo, cuando Gustavo Petro asumió como presidente de Colombia el 7 de agosto de 2022, la divisa norteamericana se cotizó en 4.337 pesos durante esa jornada, tal como lo señala la Superintendencia Financiera. Asimismo, alcanzó su precio más alto en los meses siguientes cuando llegó al pico de los 4.968 pesos el 25 de octubre del mismo año.