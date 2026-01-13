Dólar cierra debajo de los $3.700 y toca mínimos que no se veían desde 2021
La divisa estadounidense tuvo una caída. Economistas aseguran que esto, entre otros factores, se debe a los anuncios de la emisión de nuevo endeudamiento de la Nación en dólares.
El dólar cerró este martes 13 de enero por debajo de los $3.700. La divisa estadounidense abrió a $3.705, por debajo de la Tasa Representativa del Mercado, que para hoy es de $3.717.
Este martes, el dólar tocó mínimos de $3.626 y máximos de $3.715. Cerró en $3.663, una cifra que no se veía desde junio de 2021.
El profesor de economía de la Universidad Javeriana, Jorge Restrepo, aseguró que “ante los anuncios de la emisión de nuevo endeudamiento de la Nación en dólares, el peso colombiano se fortalece 1,42%, alcanzando un máximo de $3658 frente al dólar”.
Esto beneficia a algunas personas y empresas colombianas, especialmente a quienes importan insumos para sus productos.