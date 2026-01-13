Economía

Dólar cierra debajo de los $3.700 y toca mínimos que no se veían desde 2021

La divisa estadounidense tuvo una caída. Economistas aseguran que esto, entre otros factores, se debe a los anuncios de la emisión de nuevo endeudamiento de la Nación en dólares.

Imagen de referencia de dólar y peso colombiano.

Imagen de referencia de dólar y peso colombiano. / simonmayer

El dólar cerró este martes 13 de enero por debajo de los $3.700. La divisa estadounidense abrió a $3.705, por debajo de la Tasa Representativa del Mercado, que para hoy es de $3.717.

Este martes, el dólar tocó mínimos de $3.626 y máximos de $3.715. Cerró en $3.663, una cifra que no se veía desde junio de 2021.

El profesor de economía de la Universidad Javeriana, Jorge Restrepo, aseguró que “ante los anuncios de la emisión de nuevo endeudamiento de la Nación en dólares, el peso colombiano se fortalece 1,42%, alcanzando un máximo de $3658 frente al dólar”.

Esto beneficia a algunas personas y empresas colombianas, especialmente a quienes importan insumos para sus productos.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad