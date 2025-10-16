Crimen Miguel Uribe: Los 52 testigos y las pruebas en contra de alias ‘Gabriela’

Los 52 testigos y las pruebas contra alias ‘Gabriela’ por el crimen de Miguel Uribe

EL DATO DE JOSE ANDRES

La Fiscalía relaciona 52 testigos y más de 200 pruebas documentales en contra de Katerine Andrea Martínez, alias ‘Gabriela’, la mujer que transportó y entregó el arma con la que fue asesinado el precandidato presidencial Miguel Uribe, en la tarde del 7 de junio.

El documento de 44 páginas en poder de Caracol Radio destaca otros detalles clave en la investigación.

“De acuerdo con las evidencias se ha documentado la existencia de una organización criminal activa desde el año 2022 aproximadamente, de la cual se encuentra pendiente por determinar su “nombre o seudónimo”. Es decir, aún no se tiene plenamente identificada esa organización”.

El escrito de acusación contra alias 'Gabriela' por el crimen de Miguel Uribe Ampliar

Otro detalle, la Fiscalía estima que esta organización criminal estaría conformada aproximadamente por 10 personas, con injerencia en la ciudad de Bogotá y varias ciudades del territorio colombiano. de las 10, siete ya fueron capturadas.

El papel criminal de Katerine Andrea Martínez, alias ‘Gabriela’

El 7 de junio, día del atentado, Katerine Andrea Martínez, alias ‘Gabriela’ se desplazó a la localidad de Suba y recogió la pistola, luego, en la tarde, a través de un vehículo que pidió por plataforma se trasladó hasta el parque El Golfito en la localidad de Fontibón.

En ese lugar ingresó al vehículo de Carlos Eduardo Mora González, alias ‘El veneco’ para reunirse con alias ‘El Costeño’ y el menor sicario para entregar el arma.

Al cabo de unos minutos, Katerine Andrea Martínez y alias ‘El Costeño’ caminaron hasta el parque para supervisar el atentado y luego huyeron hasta un bar en el sector de Santa fe, en el centro de Bogotá.

Alias ‘Gabriela’, fue capturada en Caquetá, en donde pretendía ocultarse de las autoridades. Ahora deberá responder en juicio por los delitos de homicidio agravado, tráfico de armas y concierto para delinquir agravado.

“KATERINE ANDREA MARTÍNEZ MARTÍNEZ sabía que se concertaba para la comisión de delitos, entre ellos el homicidio, que disparaban arma de fuego, sin permiso de autoridad competente, en contra del senador MIGUEL URIBE TURBAY con el fin de asesinarlo y quiso hacerlo. Con este hecho lesionó y puso en peligro, sin justa causa, los bienes jurídicamente tutelados de la vida y la seguridad pública. Al momento de la ejecución de la conducta, KATERINE ANDREA MARTÍNEZ MARTÍNEZ tenía capacidad para comprender la ilicitud de la conducta y capacidad de determinarse de acuerdo con esa comprensión”.

El escrito de acusación en contra de alias 'Gabriela', por el crimen de Miguel Uribe Ampliar

Los testigos clave

Aparece el conductor del vehículo que llevó al sicario menor de edad al parque El Golfito, por seguridad omitimos su nombre, porque fue quien aportó información a la Fiscalía sobre el número a través del cual fue solicitado el servicio de transporte y las llamadas realizadas por el menor sicario una vez llegaron al parque El Golfito.

Otro testigo clave: El conductor del vehículo que llevó a alias ‘Gabriela’ desde Suba hasta el parque El Golfito. Este testigo dijo a la Fiscalía que “en el tiempo libre se dedica al transporte a través de plataformas y el día del crimen recogió a una mujer en el Conjunto Residencial Rincón del Portal y que la llevó hasta el barrio Modelia dejándola en la esquina del parque. Indicó que esta misma persona es la que vio en los videos que fueron mostrados en los noticieros”.

Aparecen como testigos varios de los integrantes de la red criminal.

Carlos Eduardo Mora Gonzalez; alias ‘Veneco’ quien también fue llamado a juicio; Harold Daniel Barragan Ovalle, señalado de escoger a alias ‘Tianz’ el adolescente que disparó contra el senador; Cristian Camilo González, el motero que tenía como función sacar al sicario una vez se cometiera el atentado.

En el listado aparece como testigo otro menor de edad. Él narra las circunstancias en que tuvo conocimiento de la planeación del atentado contra el Senador Miguel Uribe Turbay. “Describe quienes participaron en la planeación, cómo conoció a cada uno de los capturados y que lo incitaron a participar en el atentado”.

También aparecen relacionados en la lista de testigos, los escoltas que para eso momento estaban asignados al esquema de Miguel Uribe, aparecen miembros del equipo de campaña

El resto del anexo probatorio relaciona la evidencia documental que ha permitido las capturas de la organización criminal que planeó el crimen del precandidato.

Los testigos clave en contra de alias 'Gabriela' por el crimen de Miguel Uribe Ampliar

Tras la pista de Brayam

Otro testigo el dijo a la Fiscalía que uno de los celulares incautados a Katerine, es el mismo que le robaron unas horas antes.

“Indica que el día 12 de junio se reunió a tomar con un amigo de nombre BRAYAN en la casa de este y que, en medio de la ingesta de licor, BRAYAM le dijo “estamos calientes, creo que nos están buscando y nos toca irnos”; que a la madrugada se fue para su casa a dormir y al siguiente día notó que había perdido el celular que le fue asignado por la empresa para la cual trabaja; señala que con posterioridad se enteró de que ese celular es uno de los que le fue incautado a KATERINE ANDREA MARTINEZ MARTINEZ en procedimiento de captura”

La audiencia de acusación formal en contra de Katerine Andrea Martínez alias ‘Gabriela’, se programó para el 19 de noviembre a las 4:00 pm ante el juzgado 1 Especializado de Bogotá.