Acusado formalmente uno de los presuntos asesinos de Miguel Uribe
Se trata de William Fernando González Cruz, alias El Hermano, quien habría participado en el plan criminal
JUDICIAL
La Fiscalía acusó formalmente William Fernando González Cruz, alias ‘El Hermano’, uno de los presuntos articuladores del magnicidio del senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 7 de junio en el occidente de Bogotá.
Alias ‘El Hermano’, va a juicio por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego agravado; uso de menores para la comisión de delitos, y ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios.
De acuerdo con la acusación, este hombre es señalado de asistir a reuniones de planeación, junto Elder José Arteaga, alias Chipi. Asimismo, el día del crimen, se habría estacionado en un vehículo a pocas cuadras del parque El Golfito, donde ocurrió la acción delincuencial, y ayudado a escapar a otros involucrados hasta un bar de del barrio Santa Fe.
Según la Fiscalía, alias ‘El Hermano’ fue el encargado de vender uno de los celulares utilizados para la coordinación y ejecución del atentado con el propósito de intentar desviar la atención de las autoridades.
Por el crimen de Miguel Uribe, la Fiscalía ha vinculado a la investigación a nueve personas.